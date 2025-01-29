Hesabı tek tek versinler

Suriye’nin yeni yönetiminin, terör örgütüne silah bırakma çağrısı yaptığını hatırlatan Bahçeli, şöyle devam etti: “Bölücü terör örgütü silah bırakmıyorsa, o silahları ellerinden alıp teröristlerin kafasında kırmak ve hepsini birden cezalandırmak Türkiye’nin beka ve güvenlik hakkıdır. Geliniz, silahlarınızı öldürülmeden önce siz kendi iradenizle bırakınız. Son olarak diyeceğim odur ki DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin, terörsüz Türkiye’ye ön şartsız destek olması ve beklenen çağrının bir an evvel açıklanması samimi dileğimdir.”