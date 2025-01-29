Hesabı tek tek versinler

MHP lideri Bahçeli de grup toplantısında yangında hayatlarını kaybeden çocukların isimlerini tek tek sayarken gözyaşlarını tutamadı. Devlet Denetleme Kurulu’nun inceleme için devreye girmesini isteyen Bahçeli, “Otel sahibinden İl Özel İdaresi'ne, valilikten belediyeye ve ilgili bakanlığa kadar 78 vatandaşımızın vebalini kurumsal veya kişisel olarak uhdesinde taşıyanlar, millet, hukuk ve tarih önünde hesabını tek tek versinler” diye konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangına ilişkin “Bu acıyı yaşatanların yargı önünde hesap versin” dedi.
Partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Bahçeli, yangında hayatını kaybeden çocukların isimlerini tek tek okudu.
SESİ TİTREDİ GÖZLERİ DOLDU
Bahçeli, “Evlatlarımızın sıcak evlerinde olmaları gerekiyorken, şu anda buz gibi toprağın koynunda kefenlerine dolanıp yatmaları işin özünde hepimizin bir felaketi sayılmayacak mı?” sorusunu yöneltti. Bahçeli’nin bu sırada sesinin titrediği ve gözlerinin dolduğu görüldü.
BIRAKALIM YARGI GÖREVİNİ YAPSIN
Hanımefendiler, beyefendiler, yarısı çocuk olan 78 vatan evladının hesabını kim ya da kimler verecek?” diye soran Bahçeli, şunları kaydetti: “Grand Kartal Otel yangınında kimin sorumluluğu bulunuyorsa hesabını vermesi kaçınılmaz bir adalet ve hukuk gereğidir. Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili bırakalım yargı görevini yapsın.
DENETLEME KURULU DEVREYE GİRSİN
Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın talimat ve tensibiyle Devlet Denetleme Kurulu devreye acilen girerek çok yönlü inceleme ve soruşturmayı bir an evvel ikmal etsin. Otel sahibinden İl Özel İdaresi'ne, valilikten belediyeye ve ilgili bakanlığa kadar 78 vatandaşımızın vebalini ya kurumsal veya kişisel olarak uhdesinde taşıyanlar, millet, hukuk ve tarih önünde hesabını tek tek versinler.
TAMI TAMINA BİR CİNAYET
Grand Kartal Otel yangınını, “bir facianın daha fazlası, tamı tamamına bir cinayet” olarak nitelendiren Bahçeli, “MHP ve Cumhur İttifakı, cinayette parmak izi olanlara bedel ödetecek kudret ve muktedirliktedir” dedi. Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kan donduran ifadeleri medyaya kadar yansıyan pişkin otel sahibinin suçu ve sorumluluğu alenen sabitken, eksikliklerin tespitinden 17 gün sonra oteldeki restorana uygunluk belgesi veren, müşahede edilen eksikliklerle ilgili hukuki ihbar görevinden kaçınan Bolu Belediyesi'nin yangını siyasi karambole getirme arayışını, bahse konu belediyenin siyasi sorumlusu olan şahsın günbegün polemik çarkı döndürüp orayı burayı hedef alarak çamur atmasını, ilgili bakanlığın hiçbir şey olmamış gibi hareket ederek özeleştiriden imtina etmesini, Valiliğin ve İl Özel İdaresinin sorumluluk alanından ısrarla uzak duruşunu, isabetli ve doğru bulmadığımızı huzurlarınızda açıklamak mecburiyetindeyim. İnsan hayatımız
ucuz olmamalıdır.”
İmralı beklenen çağrıyı açıklasın
- Suriye’nin yeni yönetiminin, terör örgütüne silah bırakma çağrısı yaptığını hatırlatan Bahçeli, şöyle devam etti: “Bölücü terör örgütü silah bırakmıyorsa, o silahları ellerinden alıp teröristlerin kafasında kırmak ve hepsini birden cezalandırmak Türkiye’nin beka ve güvenlik hakkıdır. Geliniz, silahlarınızı öldürülmeden önce siz kendi iradenizle bırakınız. Son olarak diyeceğim odur ki DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin, terörsüz Türkiye’ye ön şartsız destek olması ve beklenen çağrının bir an evvel açıklanması samimi dileğimdir.”
YÜREĞİNİZ YETİYORSA SOKAĞA ÇIKIN
- Türkiye’yi ayrıştırmanın ve ayrımcılığı tırmandırmanın arzusunda olan sahte demokratları takip ettiklerini belirten Bahçeli, “15 Temmuz’dan ders almayanlara sesleniyorum. Haydi yüreğiniz yetiyorsa çıkın sokağa da görelim. Kuyruk acısının ve kulis sancılarının pençesinde ne yapacağını, ne isteyeceğini bilemez bir halde bir uçtan diğerine sürüklenen CHP’nin 12 Eylül’de yarım kalan hesaplaşmaya dönük bir özlemi varsa, kınında beklemekten yorulmuş kılıç gibi burada olduğumuzu hatırlatıyor ve haykırıyoruz. Seçim beklentisi hayali bir beklentidir ve boşa kürek çekmektir” dedi.