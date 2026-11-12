48 dosyadan aranıyordu Azerbaycan'da yakalandı: Barış Boyun örgütünün elebaşı için iade talebi

Başsavcılıkça yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün elebaşlarından olduğu belirlenen, hakkında halihazırda 48 yakalama emri bulunan Demir, Azerbaycan'da yakalandı.
Kaçak yolla geçmeye çalışırken yakalandı
Demir, bu ülkedeki ceza kanununda yer alan "kanunsuz sınır geçme" suçundan tutuklandı.
İadesi istendi
Bunun üzerine harekete geçen Başsavcılık, Azerbaycan adli makamlarına Demir'in iade edilmesi için talepname düzenledi.
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