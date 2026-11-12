30 yıl sonra gelen bolluk sofralara taşındı: Tonlarca palamudu ücretsiz dağıttı

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde hizmet veren Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı, anlamlı ve örnek bir sosyal sorumluluk etkinliğine ev sahipliği yaptı. Denizlerde yaşanan palamut bolluğunu vatandaşların sofrasına taşımak isteyen balıkçı esnafı; emekliler, engelli vatandaşlar, gaziler ve şehit yakınları için iki gün süren ücretsiz palamut dağıtımı düzenledi.

İki gün boyunca devam eden etkinlik kapsamında çarşıya gelen hak sahiplerine kişi başı 3 kilogram taze palamut ücretsiz olarak teslim edildi. Tonlarca balığın dağıtıldığı organizasyonda vatandaşlar çarşı önünde yoğunluk oluştururken, yapılan bu anlamlı destekten dolayı duydukları memnuniyeti ve teşekkürü dile getirdi.

Bu yıl palamut sezonunun son derece bereketli geçtiğini ifade eden Kenan Balcı, denizlerde uzun yıllardır görülmeyen bir bolluk yaşandığına dikkat çekti. Bereketi toplumun kıymetli kesimleriyle paylaşmak istediklerini belirten Balcı, şu ifadeleri kullandı:

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"Bu yıl ağımızı nereye atsak bol bol palamut yakaladık. Yaklaşık 30 yılın ardından böyle büyük bir palamut bolluğu yaşıyoruz. Marmara’dan Karadeniz’e kadar adeta palamut fışkırıyor. Biz de bu bereketi vatandaşlarımızla paylaşmak istedik. İki gün boyunca emeklilerimize, engelli vatandaşlarımıza, gazilerimize ve şehit yakınlarımıza kişi başı 3 kilogram palamut ücretsiz dağıtıyoruz."