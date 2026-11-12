SOLOTÜRK’ün F-16 ile yaptığı prova uçuşu ilgi gördü

SOLOTÜRK’ten Tekirdağ semalarında nefes kesen prova
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Tekirdağ’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek gösteri uçuşu öncesinde prova yaptı. F-16 savaş uçağıyla sahil dolgu alanı üzerinde gerçekleştirilen prova, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.
Vatandaşlar akrobasi hareketlerini kaydetti
Yaklaşık 25 dakika süren uçuş sırasında SOLOTÜRK’ün gerçekleştirdiği akrobasi hareketlerini izleyenler alkışladı. Bazı vatandaşlar gösteriyi cep telefonlarıyla kaydederken fotoğraf sanatçıları da o anları objektiflerine yansıttı.
Gösteri uçuşu 13 Kasım’da yapılacak
SOLOTÜRK, Tekirdağ’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 13 Kasım Cuma günü saat 15.00’te Tekirdağ sahil dolgu alanı üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
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