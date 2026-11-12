Apartman dolaşarak sattığı 13 ekmekten devlet desteğiyle dev işletmeye dönüştü

Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Edincik Mahallesi'nde yaşayan kadın girişimci Emine Adıcan, yaşadığı derin evlat acısının ardından azmi ve emeğiyle hayata tutunarak bölgeye örnek olan bir başarı hikâyesi yazdı. Küçük bir ev üretimiyle yola çıkan Adıcan, bugün hem kendi ayakları üzerinde duruyor hem de hemcinslerine ekmek kapısı açıyor.

APARTMANI DOLAŞARAK GÜNDE 13 EKMEK SATIYORDU

Emine Adıcan’ın girişimcilik serüveni, henüz 10 yaşındaki oğlu Onur’u kaybetmesinin ardından yaşadığı en zor dönemde başladı. Acısını hafifletmek ve ailesine katkıda bulunmak için evinde köy ekmeği yapmaya karar veren Adıcan, ilk başlarda günde sadece 13 ekmek üretebiliyordu. Hazırladığı ekmekleri apartmanları tek tek dolaşarak ve semt pazarlarında tezgâh açarak satan Adıcan, doğal lezzetinin beğenilmesiyle artan taleplere yetişemez hale geldi.

DEVLET DESTEĞİYLE AHIRI FIRINA DÖNÜŞTÜRDÜ

İşini büyütmeye karar veren Adıcan, 2012 yılında KOSGEB’e başvurarak aldığı destekle ilk büyük adımını attı. Doğanpınar’daki ahırını gerekli düzenlemelerle hijyenik bir üretim alanına çeviren ve Tarım Müdürlüğünden onaylarını alan azimli kadın, toprak fırınını kurdu. Üretimi önce 50, ardından 250 ekmeğe çıkaran Adıcan, daha sonra TKDK desteklerinden de yararlanarak Edincik’te iki parseli birleştirip modern tesisini inşa etti.

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Adıcan’ın başarı öyküsündeki en duygusal detay ise işletmesine verdiği isim oldu. Hayatını kaybeden 10 yaşındaki oğlu Onur’un hatırasını yaşatmak isteyen anne, fırınına "Onurum Hasköy Ekmekleri" adını verdi. Eşi ve ailesinin de desteğiyle üretim kapasitesini günlük 700-750 ekmek bandına çıkaran Adıcan, ürünlerini Bandırma’nın yanı sıra Erdek ve çevre yerleşimlerdeki marketlere ulaştırıyor. İşletmesinde 6 kadına da istihdam sağlayan Adıcan, kadınların üretim gücünü gözler önüne seriyor.

Geleneksel yöntemlerden taviz vermeyen işletmede siyez, çavdar, tam buğday, soğuk ekşi mayalı ve haftanın belirli günlerinde hazırlanan nohut mayalı ekmekler üretiliyor. Zeytin dalları ve çalı çırpı ile ısıtılan toprak fırında pişen ekmekler için mesai henüz gece saatlerinde başlıyor. Akşam hazırlanan hamurların sabaha kadar süren zahmetli mayalanma ve pişirme yolculuğunun ardından sıcak ekmekler vatandaşların sofralarına ulaştırılıyor.