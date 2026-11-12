Apartman dolaşarak sattığı 13 ekmekten devlet desteğiyle dev işletmeye dönüştü

12/11/2026, Perşembe11:47
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
38

Bildirimler

İki popüler model tarih oluyor: 2027'de üretimleri bitecek12 Kasım 2026 11:45 PerşembeSON DAKİKA
Bir milyon kişiye müjde: Yeni torba yasa teklifinin detayları netleşti12 Kasım 2026 11:30 PerşembeSON DAKİKA
Bir hafta sürecek: 200 bin tanesi öldürülecek12 Kasım 2026 11:15 PerşembeSON DAKİKA
CANLI YAYIN | Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı12 Kasım 2026 11:01 PerşembeSON DAKİKA
İstanbul dahil 11 ilde sarı kodlu alarm verildi: Hızı saatte 90 kilometreyi bulacak12 Kasım 2026 10:45 PerşembeSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Bir milyon kişiye müjde: Yeni torba yasa teklifinin detayları netleştiCANLI YAYIN | Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladıİstanbul dahil 11 ilde sarı kodlu alarm verildi: Hızı saatte 90 kilometreyi bulacakTürkiye'den kritik 'nükleer enerji' hamlesiTabelalar gece yarısı değişti: İşte güncel rakamlar
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
11:02, 12/11/2026, Perşembe

Apartman dolaşarak sattığı 13 ekmekten devlet desteğiyle dev işletmeye dönüştü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 10 yaşındaki oğlu Onur’u kaybettikten sonra yaşadığı büyük acıya rağmen üretime tutunan Emine Adıcan, ilham veren bir başarı hikâyesine imza attı. Evinde günde 13 ekmek yaparak apartmanlarda satmaya başlayan Adıcan, aldığı devlet destekleriyle işini büyüterek bugün günlük 700 ekmek üretiyor ve 6 kadına istihdam sağlıyor.

Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Edincik Mahallesi'nde yaşayan kadın girişimci Emine Adıcan, yaşadığı derin evlat acısının ardından azmi ve emeğiyle hayata tutunarak bölgeye örnek olan bir başarı hikâyesi yazdı. Küçük bir ev üretimiyle yola çıkan Adıcan, bugün hem kendi ayakları üzerinde duruyor hem de hemcinslerine ekmek kapısı açıyor.

APARTMANI DOLAŞARAK GÜNDE 13 EKMEK SATIYORDU

Emine Adıcan’ın girişimcilik serüveni, henüz 10 yaşındaki oğlu Onur’u kaybetmesinin ardından yaşadığı en zor dönemde başladı. Acısını hafifletmek ve ailesine katkıda bulunmak için evinde köy ekmeği yapmaya karar veren Adıcan, ilk başlarda günde sadece 13 ekmek üretebiliyordu. Hazırladığı ekmekleri apartmanları tek tek dolaşarak ve semt pazarlarında tezgâh açarak satan Adıcan, doğal lezzetinin beğenilmesiyle artan taleplere yetişemez hale geldi.

DEVLET DESTEĞİYLE AHIRI FIRINA DÖNÜŞTÜRDÜ

İşini büyütmeye karar veren Adıcan, 2012 yılında KOSGEB’e başvurarak aldığı destekle ilk büyük adımını attı. Doğanpınar’daki ahırını gerekli düzenlemelerle hijyenik bir üretim alanına çeviren ve Tarım Müdürlüğünden onaylarını alan azimli kadın, toprak fırınını kurdu. Üretimi önce 50, ardından 250 ekmeğe çıkaran Adıcan, daha sonra TKDK desteklerinden de yararlanarak Edincik’te iki parseli birleştirip modern tesisini inşa etti.

Adıcan’ın başarı öyküsündeki en duygusal detay ise işletmesine verdiği isim oldu. Hayatını kaybeden 10 yaşındaki oğlu Onur’un hatırasını yaşatmak isteyen anne, fırınına "Onurum Hasköy Ekmekleri" adını verdi. Eşi ve ailesinin de desteğiyle üretim kapasitesini günlük 700-750 ekmek bandına çıkaran Adıcan, ürünlerini Bandırma’nın yanı sıra Erdek ve çevre yerleşimlerdeki marketlere ulaştırıyor. İşletmesinde 6 kadına da istihdam sağlayan Adıcan, kadınların üretim gücünü gözler önüne seriyor.

Geleneksel yöntemlerden taviz vermeyen işletmede siyez, çavdar, tam buğday, soğuk ekşi mayalı ve haftanın belirli günlerinde hazırlanan nohut mayalı ekmekler üretiliyor. Zeytin dalları ve çalı çırpı ile ısıtılan toprak fırında pişen ekmekler için mesai henüz gece saatlerinde başlıyor. Akşam hazırlanan hamurların sabaha kadar süren zahmetli mayalanma ve pişirme yolculuğunun ardından sıcak ekmekler vatandaşların sofralarına ulaştırılıyor.

Başlıklar :BalıkesirKadın girişimcidevlet desteği
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet