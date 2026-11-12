Ünlü psikolog AVM'de karşılaştığı muameleyi 'herkesin alışması lazım' diyerek anlattı: Yazmalı olduğum için ilgilenmediler

Toplumun farklı kesimlerine yönelik zaman zaman gündeme gelen kılık kıyafet ve dış görünüş temelli önyargılara bir yenisi daha eklendi. Psikolog Aysun Erkan, bir alışveriş merkezinde sürekli alışveriş yaptığı ayakkabı mağazasında karşılaştığı muameleyi paylaşarak, insanları kıyafetlerine göre sınıflandıran anlayışa sert sözlerle tepki gösterdi.

"KENDİ AYAKKABILARINI GÖRÜNCE İLGİLENMEYE BAŞLADILAR"

Yaşadığı olayı aktaran Psikolog Aysun Erkan, düzenli olarak alışveriş yaptığı mağazaya bu kez başına yazma takarak girdiğini belirtti. Mağaza çalışanlarının ilk aşamada kendisine karşı tamamen ilgisiz davrandığını ve görmezden geldiğini ifade eden Erkan, çalışanların ancak ayağındaki kendi mağazalarına ait ayakkabıyı fark ettikten sonra kendisiyle ilgilenmeye başladıklarını vurguladı.

"ARTIK HERKESİN ALIŞMASI LAZIM"

İnsanların dış görünüşü veya inancı gereği tercih ettiği kıyafetler üzerinden statü ya da alım gücü değerlendirmesi yapılmasına tepki gösteren Erkan, Türkiye'nin sosyolojik gerçeğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

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"Artık herkesin alışması lazım. Nice doktorlar, mühendisler, eğitim oranı yüksek insanlar artık yazmalılar, feraceliler, peçeliler."