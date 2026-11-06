Türkiye ve İtalya’dan suçla ortak mücadele

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile İtalyan mevkidaşı Matteo Piantedosi’nin Ankara’daki görüşmesinde, güvenlik birimlerinin ortak soruşturma ekipleri kurması önerildi. Modelin hayata geçirilmesiyle suç örgütlerinin faaliyetleri, mali bağlantıları ve şüpheli hareketleri ortak takip edilecek; bilgi paylaşımı ile operasyonlar kolaylaştırılacak.
Görüşmede İtalya’da bulunan suç örgütü yöneticilerinin iadesi ve iadenin mümkün olmadığı durumlarda sınır dışı seçeneği de ele alındı.
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