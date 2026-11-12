Ünlü psikolog AVM'de karşılaştığı muameleyi 'herkesin alışması lazım' diyerek anlattı: Yazmalı olduğum için ilgilenmediler
Ünlü Psikolog Aysun Erkan, bir alışveriş merkezinde devamlı müşterisi olduğu ayakkabı mağazasına girdiğinde çalışanların kendisiyle ilk aşamada hiç ilgilenmediğini, ancak ayağındaki kendi markalarına ait ayakkabıyı fark ettiklerinde tavırlarının değiştiğini anlattı. Dış görünüş üzerinden yapılan önyargılara tepki gösteren Erkan, "Artık herkesin alışması lazım. Nice doktorlar, mühendisler, eğitim oranı yüksek insanlar artık yazmalılar, feraceliler, peçeliler" ifadelerini kullandı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.