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İstanbul’da lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Bakırköy sahilinde yükselen dalgalar kıyıya vururken, Büyükçekmece’de deniz suyu yürüyüş yolu ve bankların bulunduğu alana kadar ulaştı. Yenikapı-Atatürk Havalimanı-Kirazlı Metro Hattı’nda, hat dışındaki enerji teline ağaç devrilmesi nedeniyle seferler bir süre aksadı.

Beylikdüzü’nde vincin üzerinde rahatsızlanan operatör, itfaiye merdiveninin lodosta sallanmasından çekinerek kendi imkanlarıyla aşağı indi. İBB Şehir Hatları’nın duyurusuna göre Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş ile adalar hatlarındaki bazı seferler ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak. Aşiyan-Üsküdar seferleri ise Bebek-Üsküdar olarak düzenlenecek.

Meteoroloji, Marmara’da rüzgarın bugün öğleden itibaren güney ve güneybatıdan kuvvetli, cuma sabahından itibaren ise fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceğini tahmin ediyor.