Bursa'da alkollü traktör sürücüsü 'pes' dedirtti: Yasal sınırı 23'e katladı

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Bursa’nın Mudanya ilçesinde yaşanan trafik kazası, sorumsuzluğun boyutunu gözler önüne serdi. Rekor seviyede alkollü olarak trafiğe çıkan traktör sürücüsü, park halindeki araca çarparak maddi hasarlı kazaya neden oldu.

AYAKTA DURMAKTA BİLE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Olay, saat 19.00 sıralarında Mudanya ilçesi Güzelyalı Yalı Mahallesi Çayırbaşı Sokak’ta meydana geldi. İ.K. idaresindeki 11 RA 156 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 16 AFT plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde sürücü İ.K.’nin ayakta durmakta dahi güçlük çektiği tespit edildi.

4.63 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekiplerince yapılan alkol ölçümünde sürücü İ.K.’nin 4.63 promil alkollü olduğu belirlendi. Traktör sürücüleri için geçerli olan 0.20 promillik yasal alkol sınırı baz alındığında, sürücünün alkol oranının yasal sınırın yaklaşık 23 katına ulaştığı hesaplandı.

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Ekiplerin yaptığı sorgulamada, İ.K.’nin daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ve aynı ihlali üçüncü kez gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Sürücüye; üçüncü kez alkollü araç kullanmaktan 150 bin TL, ehliyeti geri alınmış olmasına rağmen araç kullanmaktan ise 200 bin TL olmak üzere toplam 350 bin TL idari para cezası kesildi. Kazaya karışan traktör çekici yardımıyla otoparka çekilirken, olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı.