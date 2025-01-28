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MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında gözyaşlarını tutamadı: Sorumlular hesap versin

MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında gözyaşlarını tutamadı: Sorumlular hesap versin

10:5028/01/2025, Salı
G: 28/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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MHP Lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında konuştu.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Sözlerine Kartalkaya'daki yangın faciasıyla başlayan Bahçeli, "Grand Kartal otel yangınında kimin sorumluluğu bulunuyorsa hesabını vermesi kaçınılmaz bir hukuk gereğidir. Faillerin yargı önünde hesap vermesi için gerekeni yapacağız" dedi. 'İmralı çağrıyı bir an önce açıklamalı' diyen Bahçeli, "Pişman olduğunuzu, bu mücadelenin asla sonuç vermeyeceğini açıklayınız. beklenen çağrının bir an önce açıklanması samimi dileğimdir. Ne mutlu terörsüz Türkiye'nin doğumuna" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarında satır başlıkları;

KARTALKAYA'DAKİ YANGIN FACİASI

Kimi zaman ihmaller zincirinin kıvılcımlarıyla tutuşuruz. Ateş düştüğü yere yakar cümlesi sık sık telaffuz edilse de kazın ayağının öyle olmadığını biliyoruz. 1 hafta önce kahredici ve korkunç bir felaketle sarsıldık.


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MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında gözyaşlarını tutamadı: Sorumlular hesap versin
Gündem / Politika
28 Ocak, Salı

Bolu'da otelde çıkan yangın 78 vatandaşımızı hem yakarak hem zehirli dumanla boğarak hayattan kopardı. Merhum vatandaşlarımıza, çocuklarımıza, küçücük yavrularımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kurtulanlara geçmiş olsun temennilerimle birlikte şifalar diliyorum. Boğaz 9 boğumdu, 8'i yutkunmak biri konuşmak içindir.


Türkiye büyük bir felaket ile sarsıldı. Grand Kartal oteli yangınında 8 aile yok olmuş kimin umurunda. 36 çocuğumuz hayatını kaybetmiş kimin önceliğinde. Allah için birisi söylesin, geçen haftadan beri süre gelen tartışmadan bir sonuç çıkaran var mıdır? Hangi ara insanlıktan bu kadar uzaklaştık.


78 vatan evladımızın hesabını kim ya da kimler verecek.


Grand Kartal otel yangınında kimin sorumluluğu bulunuyorsa hesabını vermesi kaçınılmaz bir hukuk gereğidir. Henüz yanmış insanlar otelden çıkarılmamışken, onu bunu suçlayıp narsistlik yaptılar.


Grand Kartal otel yangınıyla ilgili bırakalım yargı görevini yapsın. Otel sahibinden il özel idaresine, ve ilgili bakanlığa kadar ya kurumsal ya kişisel olarak tek tek versinler. Beni ilgilendirmiyor demek ahlaki sorumluluk ilgisini çiğnemek demektir.


ABD BAŞKANI TRUMP'A FİLİSTİN TEPKİSİ

Filistinli kardeşlerimizin nerede yaşayacağı hiçbir ülkenin tayin edebileceği bir konu değildir. Filistin halkını bırakınız topraklarından çıkarmayı bunu ifade etmek daha gayrihukuki bir tutumun özetidir. ABD yönetiminden beklentimiz ülkelerin egemenlik haklarına saygı duymasıdır.


Filistin'de temennimiz, iki devletli çözüm ile kalıcı barışın tesis edilmesidir. Gazzelileri sürgün planı sakıncalıdır.


O SİLAHLARI TERÖRİSTLERİN KAFASINDA KIRMAK TÜRKİYE'NİN BEKA VE GÜVENLİK HAKKIDIR

ABD'ye düşen terör örgütleriyle bağlarını koparmasıdır. Teröristler silah bırakmıyorsa o silahları alıp teröristlerin kafasında kırmak Türkiye'nin beka ve güvenlik hakkıdır. Hakkımızı çiğnetmeyiz.


"ERKEN SEÇİM HAYALİ BİR BEKLENTİ"

15 Temmuz'dan ders almayanlara sesleniyorum, hadi çıkın sokağa da görelim. Erken seçim hayali bir beklentidir. Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi yaşayacak ve yaşatılacaktır.


İMRALI ÇAĞRIYI BİR AN ÖNCE AÇIKLAMALI

Türkiye Cumhuriyeti, milli sınırlarını korumak adına terör örgütleriyle mücadelesini sürdürmüş bugünlere kadar gelmiştir. Bugün ASALA terör örgütü yoktur. PKK terörü yok denilecek kadar azalmıştır. Bölücü terör örgütünün sönüşe geçtiği bir dönemdeyiz.


Pişman olduğunuzu, bu mücadelenin asla sonuç vermeyeceğini açıklayınız. beklenen çağrının bir an önce açıklanması samimi dileğimdir. Ne mutlu terörsüz Türkiye'nin doğumuna.


#Devlet Bahçeli
#MHP
#Türkiye

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