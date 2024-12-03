



#CANLI MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyorhttps://t.co/u719aiqcDo — Yeni Şafak (@yenisafak) December 3, 2024

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Bütçe sürecinde MHP, Cumhur İttifakı'nın ilkelerine göre hareket edecek. Ucuz politikacıların tahriklerine aldırmadan, bütçeleri parti politikalarımız çerçevesinde katkı sağlamasını her birinizden rica ediyorum.

Bütçe süreci hazırlık, onay, uygulama ve denetim aşamalarından oluşuyor. Türkiye ekonomisi 4 yıldır kesintisiz büyüme performansı göstermektedir. Enflasyon kuşatması kırılırken hayat pahalılığı püskürtülmüştür. Türkiye ekonomisi, sıkıntılı ve zorlu günleri geride bırakmıştır.





MHP lideri Bahçeli: Tel Rıfat temizlendi sıra Münbiç'te Gündem / Politika





Piyasada sahte dolar iddiaları

MHP, sahte para iddiasının maksatlı şekilde dolaşıma sokulduğu görüşündedir. Sahte para iddiaları külliyen yalandır. Kapalıçarşı'ya kadar sirayet etmesi, döviz bürolarının alım satımı bıçak gibi kesmesi bize göre Türkiye'ye yönelik bir operasyondur. Ortada fol yok yumurta yokken ekonomiyi provoke etmek ülkemize yapılan vahim bir kötülüktür. İstanbul Başsavcılığı harekete geçmiş, soruşturma başlatmıştır. Sahteliğe karşı mücadele sürmelidir. Hesap sormak ibret olacaktır. MHP meseleyi her aşaması incelemektedir. Sahte para iddiasının maksatlı olarak dolaşıma sokulduğunu farkındadır. MHP gündeme hakimdir. Her şeyden önce Türk milleti diyorsak vakit tamamdır söz konusu vatandadır.

Vatandaşlarımızı sakin olmaya davet ediyorum. Telaşa lüzum olmadığını bilakis Türkiye düşmanlarının bunu arzuladığını söylemek istiyorum. Sahte para iddiasının maksatlı şekilde dolaşıma sokulduğunu düşünmekteyim. MHP gündeme hakimdir. MHP Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın mali ve ekonomik bağımsızlığımızın gayesinde sıçrama yapacağına inanmaktadır. Vakit tamamdır söz konusu vatandır. Bütçeyi sonuna kadar destekleyeceğimizi ifade ediyorum.

"Türk devlet aklı her daim faaldir"

Tüm sorunları birlikte aşacağız. Türk devlet aklı her daim faaldir. Devlet aklının taşıyıcı bedeni büyük Türk milletidir. Türk devleti kumdan temelleri atılan yeni yetme devlet değildir. Tehlikeleri sezecek basiret, kudret Türk kültürü, Türk düşüncesi ile intikal etmiştir. Ne kadar geriye bakarsak uzağı avuçlarımız içine alabiliriz. Türk devleti belaları defeder. Türk devletinin köklü bir geçmişi var.

Suriye'deki son gelişmeler

Suriye'de 14 yılı bulan istikrarsız sarmalında cephe üstüne cephe açılmaktadır. Olayları sağduyu ile takip etmeliyiz. Komşu coğrafyalarında süregelen, barış ve huzur ortamını süngüleyen kaotik iklim giderek sertleşmektedir. Başkent Ankara vizyonuna bağlı kalarak, ülkemizi ve milletimizi önceliğine alan güvenlik tedbirlerine uygun tavır takınmalıyız. Türk devletinin şimdiye kadar yaptığı budur.

Suriye'deki gelişmeleri takip etmek zorundayız. Esad Türkiye'nin elini tutmamış, çağrılara kulak asmamıştır. Esad'ın Türkiye ile diyalog kurması önce kendi hayrına sonra ülkesinin çıkarınadır. Vatan topraklarımızda gözü olanlara tahammülümüz söz konusu olamayacaktır. Suriye'nin istikrara kavuşması samimi temennimizdir. Bu gerçekleşmeden coğrafi mıntıkaları terk etmek felakettir. YPG yok edilene kadar sahayı boşaltamayız.

Bize göre hala vakit geçmiş değildir. Esad'ın Türkiye ile ön şartsız temas kurması, önce kendi hayrına sonra da ülkesinin çıkarınadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir ülkenin toprağı yoktur. Esad uzattığımız eli tutmadı. Türk askerini hazmedemeyen Baas zihniyeti rezalettir.

"Halep kalesine çekilen Türk bayrağı söylüyor"

Terör ya bitecek ve Türkiye bahara uyanacaktır ya da bölücü katiller son silahlı teröriste kadar tek tek canlı hedef olmaktan kurtulamayacaklardır. Suriye toprakları, Suriyelilerindir. Bu ülkenin demokrasi sınırları içinde anayasal sisteme geçmesi şarttır. Halep’in huzur ve sükûnet bulması da yegane dileğimizdir. Şu gerçeği millet huzurunda haykırmak dava ve siyaset namusumuzun şaşmaz ve şüphe götürmez bir gereğidir: Halep deyince yüreği titremeyen bir vatan evladına rastlayamazsınız. Çünkü Halep iliklerine kadar Türk ve Müslüman’dır. Bunu sadece biz söylemiyoruz; tarih söylüyor, coğrafya söylüyor, hakikat söylüyor, ecdad söylüyor, Halep kalesine çekilen Türk bayrağı söylüyor.

"Tel Rıfat temizlendi sıra Münbiç'te"

DEM partinin henüz nerede duracağını kestirememesi yanlıştır. Gelişmelerin Kürt kardeşlerimizle alakası yoktur. Tel Rıfat’tan çıkarılanların katil olduğunu Kürt kardeşlerimizde görecektir. Suriye toprakları Suriyelilerindir. Tel Rıfat temizlendi sıra Münbiç'te. Bölücü terör örgütüne hiçbir yerde nefes aldırmayacağız.

"Özgür Bey yolun yol değildir"