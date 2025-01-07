MHP lideri Bahçeli: Hep birlikte Türkiye olmaktan başka seçenek kalmadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.





MHP lideri Bahçeli, kritik açıklamalarda bulundu.





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, negatif kırılmadan bahsederek her yerin Gazze olacağını tehditvari üslupla iddia edenlere Gazze'nin yüreklerinde olduğunu hatırlatarak, "Eğer yıkılmış Gazze'nin Türkiye'ye taşınacağı ima ediliyorsa o zaman buna niyet ve teşebbüsü aklından geçirenlerin siyonist barbarlıkla eş anlı şekilde açacakları karanlık cephenin makberleri olacağını bilmeleri, bunu da unutmamaları hayat ve varlıkları açısından mühim bir ihtar ve ikazımızdır." dedi.





Bahçeli, yeni yılın ilk MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, batmak üzere olan bir gemide, suların yükselmeye başladığı koridora açılan kamarasına kapatıldığı için hiçbir şeyin farkında olmayan eski bir kaptan gibi davrananların, gerçeklerden kopuk ve gelişmelere kapalı olduğunu söyledi.





"Bugünkü yamalı ve yaralı muhalefet partilerinin iftira denizinde yüzdürdükleri yalan ve inkar gemisi her yerinden su almaktadır." diyen Bahçeli, "muzır ve muhteris siyaset bezirganlarının", "toptancı ve tokatçı" mantıkla reddiye içinde olmalarının, Türkiye ve demokrasi adına hazin bir talihsizlik olduğunu ifade etti.





Devlet Bahçeli, "Yeni yüzyılın siyasi yol haritası, milli ve manevi değerlerle yekvücut olmuş yeni bir siyaset müşahedesiyle çizilmelidir. Bu siyaset, bölen ve parçalayan değil bütünleyen, birleştiren ve kaynaştıran bir siyasettir. Bu siyaset, kutuplaşmayı kışkırtan değil Kuvayımilliye mirasını kuvvet, kudret ve kucaklaşma temelinde yeniden inşa eden bir siyasettir. Yeni yüzyılda bozgunculuğun esamesi dahi okunmayacaktır. Yeni yüzyılda ayrışmanın, ayrımcılığın, dağılmanın, ufalanmanın, marjinal kategorilere ayrılmanın, ilkel mahiyetli etnik ve mezhebi bloklaşmanın adından asla bahsedilemeyecektir." diye konuştu.









"Başkalarının atına binenlerin bize seyislik taslaması utanmazlıktır"

Yeni yüzyılın, barışın ve huzurun yüzyılı olacağını vurgulayan Bahçeli, yeni yüzyılın, terörsüz ve şiddetsiz Türkiye'nin yükselişiyle perçinleneceğini söyledi. Kronik sorunların çözüleceğini; Türk milletinin mesut, memnun ve mesrur hale geleceğini ifade eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Bundan anormal derecede rahatsız olanları, sinekli ve zehirli mevzilerinde kıpır kıpır fitne ve fesat tahkimatı yapanları görüyor, acınacak hallerini ibretle seyrediyoruz. Bize milliyetçilik dersi vermeye, vatan sevgisi dikte etmeye kalkışan sefih magandalara, serseri mankurtlara ve sefalet markalarına aldırış etmesek bile, gene de birkaç kelamı onlardan esirgemenin haksızlık olacağı kanaatindeyiz. Hasbelkader Milliyetçi-Ülkücü Hareket'te yer bulan, bu vesileyle itibar kazanan, makam ve koltuk ikbaliyle çevre yapan ve saygı kazanan bir avuç kendini bilmez ahmağın sırf çıkarlarının ikramı kesildi diye ileri geri konuşmaları her şeyden önce edepsiz bir hezeyandır. CHP'ye yanaşmış ve CHP'ye yapışmış bu ilkesizlerin hariçten gazel okumaları boş varilin çıkardığı ses kadar anlamlıdır. Esasen fazilet ve fikir sahibi olmaksızın sığındıkları camiamızda kurnazca kendilerini saklayan, köşe bucak dedikodu yapan, insicam ve irademizi sakatlamanın çabasında olan bu gudubetlerin bir nedenle maskesi düşünce aramızdan sıvıştıkları hepinizin bildiği ve yaşadığı bir gerçektir. Başkalarının atına binenlerin, bize seyislik taslaması utanmazlıktır."





MHP lideri Bahçeli, Türk milletini meşgul eden, Türkiye'yi zora sokan hiçbir meseleye kalıcı cevap ve köklü çözüm getiremeyenlerin; sosyal medyada, kurdukları küçük partilerde sürekli ayaklarına dolanmalarının, dava bilirkişisi gibi ortalıkta dolaşmalarının kifayet ve kişilik yetersizliğinin ağır bir sancısı olduğunu belirterek, "CHP'nin kayığında ip olanlarla mağlubiyetin pençesinde zafer nutku atanların sadece cemayüzevvellerini değil, ciğerlerinin kaç okka olduğunu da gayet iyi biliriz." ifadelerini kullandı. Bahçeli, şunları kaydetti:





"Bizim bir görev kapsamında hareket ettiğimizi iddia eden müfteriler, içimizdeyken el etek öpmekten başlarını dahi kaldıramıyorlar, siyasetimize en küçük katkı vermiyorlar, veremiyorlardı. Kedinin ayna karşısında kendisini aslan görmesi neyse bunların durumu üç aşağı beş yukarı aynısıdır. Geceleri baykuş olup harabede tüneyenler, gündüz vaktinde kartal olup zirvelere kanat açamazlar. Kurt, kurdu tanır ancak biz bunları tanımıyoruz ve hiç de takmıyoruz. Bizim dava ve vatan sevdamızı tartıya çıkaracak, bununla da kalmayıp tartışmaya açacak, ülke ve ülkü heyecanımızı kurcalayıp aşındıracak bir siyasi fırıldağı henüz hiçbir kundak sarmamıştır. Hayatıyla haysiyeti ters köşe olmuşların bize anlatacak, bize aktaracak, bize güzergah tayin edecek bir şeyleri olmaz, olamaz."









"El ele tutuşup zamanın ve zeminin omuzlarına basarsak..."

MHP Genel Başkanı Bahçeli, terör musibetinin biteceğini, kardeşliğin bileneceğini, Türk milletinin rahat bir nefes alacağını, milli birlik ve beraberliğin sancağının herkesi gölgesinde toparlayacağını vurguladı. Doğudan batıya, kuzeyden güneye türkülerin söyleneceğini, oyun havalarının çalınacağını, ellerin birleşeceğini, kem gözlerin def edileceğini, kekik kokulu dağlarda papatyaların toplanacağını anlatan Bahçeli, şöyle konuştu:





"Kanunsuz ve gayrimeşru şekilde elinde taşıdığı silahlarla yurt içinde veya yurt dışında hunhar ve menfur hedeflerin peşine düşen teröristlerin sonu ise ya toprağa düşmek ya da demir parmaklıkların ardına düşürülmek olacak. Negatif kırılmadan bahsederek her yerin Gazze olacağını tehditvari üslupla iddia edenlere özellikle hatırlatırım ki Gazze zaten içimizdedir, yüreğimizdedir, gönlümüzdedir. Eğer yıkılmış Gazze'nin Türkiye'ye taşınacağı ima ediliyorsa o zaman buna niyet ve teşebbüsü aklından geçirenlerin siyonist barbarlıkla eş anlı şekilde açacakları karanlık cephenin makberleri olacağını bilmeleri, bunu da unutmamaları hayat ve varlıkları açısından mühim bir ihtar ve ikazımızdır."





Devlet Bahçeli, kavgayla gidecek bir yerin, sıkılı yumruklarla varacak bir hedefin olmadığına işaret etti.





Türkiye'nin titreyip kendine geldiği takdirde sosyal, ekonomik, diplomatik ve siyasi mihverde Türkiye'yi tutabilecek, yetişebilecek, Türkiye ile boy ölçüşebilecek hiçbir ülke veya milletin olamayacağını vurgulayan Bahçeli, "Birbirimizin ayağına basarsak sendeleyip yere kapaklanmak kaderdir. Halbuki el ele tutuşup zamanın ve zeminin omuzlarına basarsak, yıldızları avucumuza alamazsak bile görüş açımız genişler, ufuk çizgisini görme ihtimalimiz gerçeğe döner." değerlendirmesinde bulundu.











