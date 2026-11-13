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Mehmet Kağan Özdemir14:48, 13/11/2026, CumaG: Güncelleme: 15:24, 13/11/2026, Cuma

İran'ın "Türkiye'yi işgalden biz koruduk" iddiasına Mete Yarar'dan çok sert tepki: Bu kadar büyük bir gaf olmaz

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'nin, İsrail'in Türkiye ve bölge ülkelerine yönelik olası işgal girişimlerini Tahran yönetiminin engellediği yönündeki iddialarına Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar’dan çok sert tepki geldi. İran'ın kendi iç güvenlik açıklarına ve suikastlara engel olamazken bu tür iddialarda bulunmasını eleştiren Yarar, "Siz bu kadar büyükseniz Esad'ı yıktırmasaydınız, kendi liderlerinizi korusaydınız. Türkiye kendi göbek bağını kesecek güçtedir" dedi.

Son olarak İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'nin, İsrail'in Türkiye dahil bölge ülkelerini işgal etmesini engellediklerine dair sarf ettiği sözler kamuoyunda şaşkınlık yaratırken, bu açıklamaya en net tepki Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar’dan geldi.

"ÖNCE KENDİ LİDERLERLERİNİZİ KORUYUN"

İranlı yetkililerin açıklamalarındaki çelişkiye dikkat çeken Mete Yarar, Tahran yönetiminin kendi güvenlik zafiyetlerini göz ardı ederek yaptığı bu çıkışı şu sözlerle eleştirdi:

"Siz bu kadar büyük işgalleri durdurabiliyorsanız, Esad'ı da korusaydınız, Esad'ı yıktırmasaydınız! Türkiye kendini koruyamıyor, Suudi Arabistan kendini koruyamıyor... Yani siz onlar işgal edeceklerdi de bizim işgalimizi mi durdurdunuz? Böyle mantıksız bir konuşma, bu kadar büyük bir gaf olmaz ya."

İran'ın askeri ve istihbarati kapasitesi ile iddiaları arasındaki zıtlığın altını çizen Yarar, Tahran yönetiminin kendi ülkesindeki güvenlik açıklarını hatırlattı:

"Siz başka ülkelerin işgalini engelleyebiliyorsunuz ve savaşın bütün kaderini değiştiriyorsunuz ama kendi hava sahanızda günlerce İsrail jetlerini uçuruyorsunuz. Sarayınızda ağırladığınız liderler, bütün komuta kademeniz ve dini liderleriniz suikastlara uğrayabiliyor. Bunları engelleyemiyorsunuz ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni işgalden koruyorsunuz, öyle mi?"

"TÜRKİYE KENDİ GÖBEK BAĞINI KESECEK GÜÇTEDİR"

Türkiye’nin hiçbir ülkenin şemsiyesi veya koruması altında hareket etmediğini vurgulayan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi güvenliğini sağlayabilecek kudrette bir devlet olduğunun altını çizdi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi göbek bağını kesecek kadar büyük bir devlettir. Biz hiçbir ittifakta birisi bize saldırırsa arkasına sığınıp kendimizi korumakla ilgili bir yaklaşım benimsemeyiz. İran ne zaman Türkiye'yle ilgili pozitif bir gündem yakalasa, kalkıp yine kendi ayağına sıkacak açıklamalar yapıyor. Biraz çenelerini kapatıp komşularıyla ilişkilerine odaklanmaları gerekir."

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai

İRANLI YETKİLİ NE DEDİ?

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai’den dikkat çeken ve tartışma yaratacak açıklamalar gelmişti. İsrail’in bölge ülkelerine yönelik yayılmacı politikalarına değinen Rızai, İsrail'in Suriye, Lübnan, Suudi Arabistan ve Türkiye'yi işgal etmeyi planladığını öne sürmüş, Tahran yönetiminin bu süreçte kritik bir rol oynadığını savunan Rızai,
"Suriye, Lübnan, Suudi Arabistan ve Türkiye ile Irak'ın egemenliğinin korunmasına biz katkı sunduk. İsrail buraları işgal edecekti, biz engelledik"
 iddialarında bulunmuştu. İranlı yetkilinin bu cüretkar sözleri uluslararası kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı.
Başlıklar :Mete YararİranTürkiye
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İran'ın "Türkiye'yi işgalden biz koruduk" iddiasına Mete Yarar'dan çok sert tepki: Bu kadar büyük bir gaf olmaz
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai
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