MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli, “Malumlarınız olacağı üzere her insanın başına gelebilecek bir rahatsızlık devresinden geçerek tedavi sürecimin sonuna yaklaştım ve hamd olsun hızla iyileşme sürecine girdim” ifadelerini kullandı.