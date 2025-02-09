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Bahçeli'den sağlık durumuyla ilgili açıklama: İyileşme sürecine girdim

Bahçeli'den sağlık durumuyla ilgili açıklama: İyileşme sürecine girdim

14:029/02/2025, Pazar
G: 9/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Kalp kapakçığı değiştirilen MHP lideri Devlet Bahçeli sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Kalp kapakçığı değiştirilen MHP lideri Devlet Bahçeli sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli, “Malumlarınız olacağı üzere her insanın başına gelebilecek bir rahatsızlık devresinden geçerek tedavi sürecimin sonuna yaklaştım ve hamd olsun hızla iyileşme sürecine girdim” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli, “Malumlarınız olacağı üzere her insanın başına gelebilecek bir rahatsızlık devresinden geçerek tedavi sürecimin sonuna yaklaştım ve hamd olsun hızla iyileşme sürecine girdim” ifadelerini kullandı.





#Deblet Bahçeli
#MHP
#Ankara

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