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Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay eden Astrolog Hilal Saraç tutuklandı

Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay eden Astrolog Hilal Saraç tutuklandı

23:228/02/2025, Cumartesi
G: 8/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Astroloh Hilal Saraç, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.
Astroloh Hilal Saraç, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde rutin kontroller için hastaneye giden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı değiştirilmişti. Gelişme üzerine paylaşım yapan astrolog Hilal Saraç, MHP liderinin sağlık durumuyla alay etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da hakaret ettiği belirlenen Saraç, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "X platformunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli‘ye alenen hakaret eden Hilal Saraç hakkında re'sen soruşturma başlatılmış olup, adı geçen kişi gözaltına alınıp ifadesinin alınmasına müteakiben sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay etmişti

Saraç, sosyal medya platformu X üzerinden Bahçeli'nin ameliyat sürecine ilişkin, "Akciğer sorunu ve nefes darlığı. Valla seçimi görmez. Seçim de erken olacak zaten" şeklinde skandal bir paylaşım yapmıştı.



#Hilal Saraç
#Devlet Bahçeli
#MHP
#Recep Tayyip Erdoğan
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
#Astrolog

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