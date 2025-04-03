Özgür Özel'i boykottan soğutacak anket: Vatandaşın ezici çoğunluğu destek vermedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Türk ekonomisini hedef alan 'boykot' çağrısı toplumda karşılık bulmadı. ASAL Araştırma'nın yaptığı ankette, "Özel'in boykot çağrılarını doğru buluyor musunuz?" sorusuna, vatandaşın yüzde 57,3'ü destek vermedi.
İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan İmamoğlu, 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklandı ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.
Başta CHP olmak üzere muhalefet kanadı, karardan iktidarı sorumlu tutup, 'siyasi' olduğunu iddia etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'sokak' çağrısı yapıp, iktidara yakın olduğu iddiasıyla yerli ve milli markaların boykot edilmesini istedi.
Yaşananlara bir de 2 Nisan'da topyekün alışveriş yapmama kararı eklendi.
Vatandaşa alışveriş yapmama konusunda çağrı yapan CHP, bunu da eline yüzüne bulaştırdı. Halk, esnafa sahip çıktı.
Yerli markaları hedefe koyup ekonomiyi çökertmeyi arzulayan CHP'nin boykot hamlesi, Kadıköy ve Nişantaşı başta olmak üzere yabancı markaları vurmuş oldu.
CHP'nin heyezanı anket sonuçlarında: Vatandaşın yüzde 57'si boykota karşı
ASAL Araştırma, Özel’in boykot çağrısına yönelik yaptığı kamuoyu yoklamasının sonuçlarını yayımladı.
Öte yandan, katılımcıların yüzde 13.6’sı konu hakkında net bir görüş bildirmedi.
CHP'li seçmenlerin ise yüzde 15'i boykotu gereksiz görüyor.