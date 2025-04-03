Özgür Özel için geri sayım: Kılıçdaroğlu'na açık çağrı yaptılar

CHP'de Özgür Özel karşıtı bazı gruplar, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Aday ol" çağrısı yaparak parti yönetiminin son 1,5 yılındaki politikalarını eleştiriyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 6 Nisan Pazar günü yapılacak olan olağanüstü kurultay öncesinde kriz yaşanıyor.
Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor?
Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları delegelerden imza toplayıp kurultayda yeniden çoğunluğu ele geçirebilmek için mesai yürütüyor.
Çoğunluk imzasının toplanması halinde parti içi muhalefetin ortak bildiri yayımlayarak Kılıçdaroğlu'nu adaylığa davet edeceği iddia ediliyor.
Kurultayda 500 civarında oyu olduğu iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP Ankara Delegesi Elmas Kübra Karaca'dan dikkat çeken bir çağrı geldi. 1300'ün üzerinde delege arasında Kılıçdaroğlu'nu adaylığa davet eden ilk kişi olan Karaca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Peş peşe paylaşımlar
Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımlarının son dönemde arttığı gözlemleniyor. Parti içi muhalif isimlerin de, organize bir şekilde Kılıçdaroğlu'nu ön plana çıkaran paylaşımlar yapması dikkat çekiyor. Bu paylaşımlarda, genel merkezin son 1,5 yıl içerisindeki politikalarına yönelik sert eleştirilerde bulunuluyor.