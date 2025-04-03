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Özgür Özel için geri sayım: Kılıçdaroğlu'na açık çağrı yaptılar

Özgür Özel için geri sayım: Kılıçdaroğlu'na açık çağrı yaptılar

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:193/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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CHP'de kurultaya az bir süre kala Özgür Özel'in rakibinin Kemal Kılıçdaroğlu olacağı konuşuluyor.
CHP'de kurultaya az bir süre kala Özgür Özel'in rakibinin Kemal Kılıçdaroğlu olacağı konuşuluyor.

CHP'de Özgür Özel karşıtı bazı gruplar, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Aday ol" çağrısı yaparak parti yönetiminin son 1,5 yılındaki politikalarını eleştiriyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 6 Nisan Pazar günü yapılacak olan olağanüstü kurultay öncesinde kriz yaşanıyor.


Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor?


Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları delegelerden imza toplayıp kurultayda yeniden çoğunluğu ele geçirebilmek için mesai yürütüyor.


Çoğunluk imzasının toplanması halinde parti içi muhalefetin ortak bildiri yayımlayarak Kılıçdaroğlu'nu adaylığa davet edeceği iddia ediliyor.


Kurultayda 500 civarında oyu olduğu iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP Ankara Delegesi Elmas Kübra Karaca'dan dikkat çeken bir çağrı geldi. 1300'ün üzerinde delege arasında Kılıçdaroğlu'nu adaylığa davet eden ilk kişi olan Karaca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:


"Partimizin içinde bulunduğu kaosu aşmak ve güçlü bir direnç göstermek adına Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu göreve davet ediyorum. Bugün, bu deneyim ve liderliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Partimizi güvenli bir limana taşımak ve bu zorlu süreci sağduyu ve kararlılıkla yönetmek için sizi yeniden göreve çağırıyoruz."

Peş peşe paylaşımlar


Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımlarının son dönemde arttığı gözlemleniyor. Parti içi muhalif isimlerin de, organize bir şekilde Kılıçdaroğlu'nu ön plana çıkaran paylaşımlar yapması dikkat çekiyor. Bu paylaşımlarda, genel merkezin son 1,5 yıl içerisindeki politikalarına yönelik sert eleştirilerde bulunuluyor.


Eski CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç, Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağı yönündeki iddialara karşı sert açıklamalarda bulundu. Ağaç,
"Kendisinin böyle bir beyanı olmadığı halde 'Kılıçdaroğlu aday değil' dedikodusunu yayan arkadaşlar, bizi şaşırtmıyorsunuz. 38. Kurultay'da da oylama ikinci tura kaldığında 'Kılıçdaroğlu çekildi' yalanını da yandaşlarınız olan sözde medya mensupları ile yaymıştınız ve sonuç da aldınız. Zafere giden her yol mubah öyle mi? Yapınız buna müsait değil ama biraz daha mert, dürüst ve ilkeli olsanız nasıl olur?"
dedi.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Özgür Özel
#CHP

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