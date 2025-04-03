Ana muhalefetin politikasını marjinal sol belirliyor: CHP kepenk kapattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını bahane ederek sokak çağrıları yapan CHP, tamamen rayından çıktı. Son dönemde siyasetini “kutuplaştırma” üzerine kuran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önce sokak çağrıları ile tehlikeli bir oyuna kalkıştı. Ardından yerli ve milli markalara yönelik boykot çağrısı yapan Özgür Özel, şimdi de Türkiye ekonomisini hedef almaya çalıştı.





PKK DA AYNISINI YAPIYORDU

Sosyal medyada “Galatasaray Üniversitesi Dayanışma Ağı” adlı bir hesabın 30 Mart’taki “2 Nisan’da satın alım yapmıyoruz” paylaşımından sonra 1 Nisan’da Özgür Özel aynı çağrıyı yaptı. X hesabından yaptığı paylaşımda Özel “Sade bir gün, sadece biz istediğimiz için! Patron kim göster. Tüm tüketimi durdur. Market-online alışveriş akaryakıt- restoran-kafe fatura ödeme. Hiçbir şey satın alma” ifadelerini kullandı. Özel’in “2 Nisan’da tüm tüketimi durdurma” çağrısı terör örgütü PKK ve marjinal sol örgütlerin geçmişte yaptığı eylemleri hatırlattı. Terör örgütleri de geçmişte doğu bölgelerinde esnafa dükkanlarını açtırmaz, zorla kepenkleri kapattırırdı.





BELEDİYELER DE KATILDI

CHP’li ilçe belediyeler ise boykota destek vererek esnafa zarar verdi. Rize Fındıklı Belediyesi “Bugün (2 Nisan) ilçemizde hava kötü görünüyor. Dışarıda para harcamak için kötü bir gün gibi” paylaşımını yaptı. Paylaşıma cevap veren Datça Belediyesi ise “Bize de UFO İhbarları geliyor. Maazallah birini falan ışınla çekerler, bugün az gezmek lazım Fındıklıcığım” ifadelerini kullandı. İzmir Bornova Belediyesi ve Artvin Hopa Belediyesi ise belediyeye ait sosyal tesis ve kafelerin kapalı olacağını açıkladı.





FENOMEN VE ÜNLÜLER DESTEK VERDİ

CHP’nin bu tehlikeli çağrılarına birçok ünlü ve sosyal medya fenomeni de destek verdi. Boykota destek vermeyenler ise sosyal medyada linçlendi. TRT’de yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin oyuncusu Ali Nuri Türkoğlu “Bırak yorum yapmayı sessiz kalanları da linçlemeye alışmışlar bunun tam adı faşizmdir. Boykotunuzu boykot ediyorum” diyerek boykot çağrılarına tepki gösterdi.





BAZI DÜKKANLAR AÇMADI

CHP’nin boykot çağrısı vatandaşta karşılık bulmadı. Boykot çağrıları sonrasında çarşı pazarda yoğunluk devam etti. Ancak “CHP’nin kalesi” olarak görülen bazı semtlerde dükkanların kepenk kapattığı görüldü. Özellikle Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy ilçeleri başta olmak üzere pek çok noktada dükkanlar dün hizmet vermedi. Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisi öncesi taraftarların uğrak noktası olan kafe ve barlar hiç açılmadı. Kepenk kapatan dükkanlar nedeniyle taraftarın oturacak yer bulamadığı görüldü. Kırmızı Kedi Yayınevi de boykota destek vererek internet sitesinde satışları kapattı.





Üreten kazanacak onlar kaybedecek

Kutuplaştırma siyasetine hız veren CHP’nin “ekonomik boykot” çağrılarına siyasilerden de tepki geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yapılan “boykot çağrılarına” karşı ürün satın alarak esnafa destek oldu. Bolat, Ankara’nın Keçiören ilçesindeki esnaf ziyareti sırasında kahvaltı, daha sonra da alışveriş yaptı.





TÜRKİYE ESNAFINA SAHİP ÇIKTI

Vatandaşlara “yarının alışverişini bugünden yapmaları” çağrısında bulunan Bolat, “İşverenlere de esnafa da çağrım o ki, kendi tüketimlerini de yarına bırakmasınlar. 2 Nisan, Türkiye ekonomisinde tarihi bir gün olacak. Yapanlar, üretenler kazanacak, yıkmaya, durdurmaya çalışanlar kaybedecek” dedi. Bolat, akşam saatlerinde de millete teşekkür ederek “2 Nisan günü, Ramazan Bayramı'nın ertesi günü ve tatil dönemi olmasına rağmen, milyonlarca vatandaşımız yıkıcı ve bozguncu boykot çağrılarına itibar etmeyerek alışverişlerini yapmaya devam ediyorlar. Böylece esnafına, ticarete sahip çıktılar. Türkiye’ye ve Türkiye ekonomisine sahip çıktılar” paylaşımı yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Ülkemizi ekonomik anlamda zora sokmaya çalışıp, hedef gösterenlere yine milletimiz en güzel cevabı verecektir” değerlendirmesinde bulundu.





MİLLET BU OYUNU BOZAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şunları kaydetti: “Boykot adı altında yürütülen kirli söylemler, bu milleti yıldıramaz. Aziz milletimiz neyin ne olduğunu bilir, ferasetiyle, basiretiyle her oyunu bozar. Toplumu bölmeye çalışanlar yine ve her zaman kaybedecektir.”





PARA KULELERİNİ UNUTTURAMAZSINIZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da “Boykot diyerek, bu milletin işini, aşını, esnafın siftahını, helal kazancını, çiftçinin emeğini, alın terini hedef aldınız. Ama şunu iyi bilin ki bu çağrılarla ne para kulelerini, yolsuzluk skandallarını örtebilir ne de bu millete zarar verebilirsiniz. Huzurumuzu ve ekonomimizi hedef alarak attığınız her adımda hep kaybetmeye mahkumsunuz!” açıklaması yaptı.





YENİLMEYE MAHKUMLAR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Bilinmelidir ki, bu büyük millet kendi emeğini kimseye asla yem etmeyecektir. Boykot naralarıyla ayrıştırıcı söylemler üretenler, milletimizin birliği ve beraberliği karşısında her daim yenilmeye mahkumdur” ifadelerine yer verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Bu ülkenin değerlerine, emeğine, büyümesine zarar vermeyi amaçlayanlar hiçbir zaman başarılı olamayacaklar” ifadesini kullandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise “Ülkemizin geleceğine ve milletimizin emeğine doğrudan zarar verecek bu hareket, boykot değil milli zarardır” dedi. Bak, “Boykot ile asıl hedefleri: Yerli üretimi durdurmak!” yazılı görseli de açıklamasına ekledi.





Açıkça hukuka aykırı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı markaları hedef alan sistemli boykot çağrısı, ekonomik düzene yönelik organize bir karalama kampanyasıdır. Hukuk devletinde hiç kimse, markaları, şirketleri veya tüketicileri ideolojik çizgisine göre hizaya sokamaz. Kimse, kendi siyasi çıkarı uğruna, binlerce insanın emeğini tehdit edemez. Yerli sermayeyi hedef alan ve ticaret hayatını sabote etmeye yönelik bu sorumsuz linç girişimi, açıkça hukuka aykırıdır. Bizim hukuk düzenimizde kabul edilebilir bir durum değil” dedi.





Milli ekonomiye suikast

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Ana muhalefetin fütursuz çağrılarını büyük bir keyifle izleyenlerin başında Siyonist İsrail’in gelmesi, nasıl bir tezahürdür? Peki kim, kimi boykot edecek? Milletimiz; kendi esnafını, çiftçisini, yerli ve milli ürünlerini, üreticilerini, öz sanayisini boykot edecek, öyle mi? Unutulmasın ki bu çağrı ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır. Bu çağrı milli ekonomimize suikasttır! Ekonomimize bir darbe girişimidir!” açıklaması yaptı.





Küresel sermayeye alan açma girişimi

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası kutuplaştırma siyasetine hız veren CHP lideri Özgür Özel'in dün için yaptığı "tüm tüketimi durdurma" çağrısına iş dünyası sert tepki gösterdi. Muhalefetin İBB'deki yolsuzluğu unutturmak amacıyla bütün tuşlara bastığı vurgulanırken, boykot çağrısı, "yerli ve milli aktörleri zayıflatmaya, küresel sermayeye alan açmaya yönelik bir girişim" olarak nitelendirildi.





ŞİRKETLER SİYASİ TARTIŞMANIN DIŞINDA TUTULMALI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerimizin hedef haline getirilmesi ve boykot çağrıları yanlıştır. Şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: Kaybedenin 86 milyon vatandaşımızın fedakarlığıyla oluşturduğu üretim birikimi olmasına izin vermemeliyiz. Türkiye'nin yerli ve bağımsız ekonomisinin istihdam kaynağı olan şirketlerine saldırılamaz.

 İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan: Son günlerde ülkemizde ticari hayatı sekteye uğratacak, üretim hayatında olumsuz sonuçlar doğuracak çağrılar konusunda dikkatli ve duyarlı olunmalıdır. Üretim ve ticaret hayatındaki dengelerin sarsılması, tahrip edilmesi yerine; demokrasinin ve yasaların sınırları içinde hareket edilmesi ülkemiz için yararlı olacaktır.

 Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Mahmut Asmalı: Bu çağrı, yerli ve milli sermayemizi zayıflatmaya, ekonomik bağımsızlığımızı tehlikeye atmaya ve küresel sermayeye alan açmaya yönelik açık bir girişimdir. Ekonomi, bir milletin ortak emeği. Bu emeği sekteye uğratmaya yönelik her hareket, yalnızca firmalara değil esnafa, sanayiciye ve tüm vatandaşlara zarar verir.

 Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak: Boykotlarla sadece şirketler değil, Türkiye ekonomisi de yara alır. Hiçbir firmamız, siyasetin kendi arasındaki diyaloglarının sonuçlarına konu edilmemelidir. Güzel ülkemizin tüm fertlerinin, şirketlerinin ve kurumlarının birlik ve beraberliğine olan inancımızla, herkesi sağduyulu davranmaya davet ediyoruz.





AMAÇ YOLSUZLUĞUN ÜZERİNİ ÖRTMEK

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz : Muhalefet, yolsuzluk soruşturmasını unutturmak için bütün tuşlara bastı. Önce gençleri sokağa dökmeye çalıştılar, istedikleri başarıyı elde edemeyince, yerli ve milli markaları hedef tahtasına koydular. Vatandaşlarımız yerli markalarına sahip çıkınca, bu kez tüm ticareti engellemeye çalışıyorlar. Bu çağrı tam bir çaresizlik ve basiretsizlik örneği.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk : Ülkedeki üretim ve istihdam sağlayan bütün işletmeler baş tacıdır. İşletmelerimize yönelik her türlü siyasi boykota karşıyız. Bu tip çağrılar işletmelere olduğu kadar ülke ekonomisine de çok ciddi zarar verir.





MİLLİ ÜRETİMİN ALTINA MAYIN DÖŞEME GİRİŞİMİ

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran : Boykot, yerli ve milli üretimin, ticaretin, istihdamın ve vergi gelirlerinin altına mayın döşemek olur. Tüccarımızın, sanayicimizin, işçimizin alın terini, milletimizin geleceğini heba etmemeliyiz. Üreticisinden işletme sahibine, tedarikçisinden çalışanına, milletimizin her bir ferdine olumsuz yansımaları olacak çağrılara prim vermeyelim.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: Unutulmamalıdır ki boykot çağrıları, en çok çalışanı, üreticiyi ve ülkemizi etkiler. Ekonomimizi ayakta tutan, dışa bağımlılığı azaltan ve istihdam oluşturan firmalarımızın boykot yoluyla cezalandırılması, uzun vadede ülkemize kaybettirir.





TÜSİAD SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

İş dünyasından gelen tepkilere katılmayan tek kurum ise ülke ekonomisinin yarısını oluşturan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) oldu. TÜSİAD; üretim, istihdam ve ticaret dengesini bozacak eylemler karşısında sessiz kaldı. Geçmişten bugüne her fırsatta iktidar aleyhine adım atan TÜSİAD'ın ekonomiyi hedef alan CHP'ye tek kelime edememesi dikkat çekti.





Türkiye alışverişe koştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in vatandaşlara "alışveriş yapmayın" çağrısının ardından İstanbul ve Ankara’nın nabzını tuttuk. Boykot çağrısı birçok esnafta yankı bulmazken vatandaşlar, çarşı ve pazarda günlük alışverişlerine devam ediyor. Axis AVM'de ailesiyle birlikte bulunan Ali Emir Kaya, "Kitap ve kıyafet bakıyoruz. Tatilde çocuklar ısrar ettiler biz de geldik. Önceliğimiz ihtiyaçları karşılamak" dedi.





BOYKOTLA İLGİLENMİYORUM

Marmara Park AVM'ye alışveriş için geldiğini ve boykotla ilgilenmediğini söyleyen Sedef Sancak, "Boykotu sizden duydum. Açıkçası pek takip etmiyorum, siyasetle ilgilenmiyorum. Boykotu sürdürülebilir de bulmuyorum. İnsanlar ihtiyacını karşılamak için harcama yapmak zorunda. Biz de alışveriş yapmak için geldik" diye konuştu. İstanbul’da bir AVM'de satış danışmanlığı yapan Mehmet Kileli, boykotun çalışanlar için büyük sorun teşkil ettiğinin altını çizdi. Kileli, “Firmalar, çalışanlara aylık satış kotası tanımlıyor. Bu hedefi tutturamadığımız takdirde sadece asgari ücret alıyoruz. Boykot yapılması çalışanlar için bir kabus” ifadelerini kullandı.





İŞLER GÜNLÜK RUTİNİNDE

Ankara Ulus’ta giyim sektöründe faaliyet gösteren esnaf Muhammed Cantürk de "9 günlük tatillerde bu şekilde işlerin düştüğü oluyor. Alışveriş yapmama çağrısının çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Market, fırın ve gıda ürünleri satan diğer yerlerde her şey günlük rutininde işliyor. Tatil sonrası alışverişler de normale dönecektir" açıklamasını yaptı.





DEVLETİN DESTEĞİ TAM

Ankara'da fırın işletmecisi olan Ayhan Özer, boykot çağrısının kendilerini etkilemediğini dile getirerek, tüketicilerin alışveriş yapmaya devam ettiğini bildirdi. Özer, "Devletimiz her konuda bize destek veriyor. Boykot kelimeleri biz esnafı üzüyor" dedi.



