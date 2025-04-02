Boykot bahanesiyle dini değerlerle alay etti: CHP'li Erdoğdu'dan tepki çeken paylaşım

CHP'li Erdoğdu boykot aylaşımında fıkhi terimleri kullanarak İslami değerlerle alay etti.
Eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, boykot çağrılarına ilişkin yaptığı açıklamalarda, Ramazan orucuna atıfta bulunarak İslami değerlere yönelik alaycı bir üslup kullandı.
Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu
'na destek amacıyla başlatılan boykot kampanyası, arkasındaki asıl niyetleri gözler önüne seriyor.
Eski CHP İstanbul Milletvekili
Aykut Erdoğdu
, yolsuzluk davası nedeniyle yargılanan ve tutuklanan İmamoğlu'na verdiği destekle dikkat çekti ve bu paylaşımı büyük tepki topladı.
Dini değerlerle alay etti
Dini değerlerle alay etti
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğdu, 2 Nisan’da başlatılan market, akaryakıt, kafe ve restoran boykotuna gönderme yaparak,
"Boykotu ne bozar? Mesela çok susadın, ilaç da içmen lazım. Bir küçük su aldın ama para vermedin. Yarın veririm dedin. Boykotun bozulmaz"
ifadelerini kullandı.
Tepkilere rağmen paylaşımlarına devam eden CHP'li Erdoğdu,
"Boykot sırasında alışveriş sitelerine girip bakmak caizdir. Ama sipariş verilirse boykot bozulur."
şeklinde bir gönderi daha yaptı.
Erdoğdu’nun açıklamaları, İslam fıkhındaki "orucu bozan ve bozmayan şeyler" tartışmalarına yapılan bir gönderme olarak yorumlandı ve bu durum, Müslümanların inançlarına saygısızlık olarak değerlendirildi.
#Aykut Erdoğdu
#CHP
#boykot