Boykot bahanesiyle dini değerlerle alay etti: CHP'li Erdoğdu'dan tepki çeken paylaşım

, yolsuzluk davası nedeniyle yargılanan ve tutuklanan İmamoğlu'na verdiği destekle dikkat çekti ve bu paylaşımı büyük tepki topladı.

, yolsuzluk davası nedeniyle yargılanan ve tutuklanan İmamoğlu'na verdiği destekle dikkat çekti ve bu paylaşımı büyük tepki topladı.

"Boykotu ne bozar? Mesela çok susadın, ilaç da içmen lazım. Bir küçük su aldın ama para vermedin. Yarın veririm dedin. Boykotun bozulmaz"

"Boykotu ne bozar? Mesela çok susadın, ilaç da içmen lazım. Bir küçük su aldın ama para vermedin. Yarın veririm dedin. Boykotun bozulmaz"

şeklinde bir gönderi daha yaptı.

şeklinde bir gönderi daha yaptı.

Erdoğdu’nun açıklamaları, İslam fıkhındaki "orucu bozan ve bozmayan şeyler" tartışmalarına yapılan bir gönderme olarak yorumlandı ve bu durum, Müslümanların inançlarına saygısızlık olarak değerlendirildi.