Attığım her imzadan Genel Merkez'in haberi var

Eski Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk İnşaatı’nın ruhsat yenileme evraklarını imzaladığı gerekçesiyle partisi CHP tarafından disipline sevk edildi. Görev yaptığı 2019-2024 yılları arasında attığı her imzadan CHP Genel Merkezi’nin haberi ve onayı olduğunu vurgulayan Oktay, örneği olmayan bir olayla karşı karşıya kaldığını ifade etti. “Muhafazakâr kesime hitap eden bir yatırım olması nedeniyle, partimin hedefi oldum” diyen Oktay, partisinin kendisine siyasi bir operasyon çektiğini, itibar suikastına uğradığını söyledi: “Bugüne kadar Marmaris’in en büyük yatırımı olduğu için partimi bilgilendirdim. ‘Yasal olan neyse onu yapın’ dediler. Ben üzerime düşeni yaptım, yeni yönetim bazı kişiler tarafından farklı yönlendirildi.”