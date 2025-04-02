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CHP Kadıköy’de PKK gibi esnafa kepenk kapattırdı: Boykot baskısı yüzünden esnaf dükkanlarını açamadı

CHP Kadıköy’de PKK gibi esnafa kepenk kapattırdı: Boykot baskısı yüzünden esnaf dükkanlarını açamadı

18:032/04/2025, Çarşamba
G: 3/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Kadıköy'de esnaf, CHP'nin ekonomiyi hedef alan 'tüketimi durdurma' çağrısı yüzünden kepenk açmadı.
Kadıköy'de esnaf, CHP'nin ekonomiyi hedef alan 'tüketimi durdurma' çağrısı yüzünden kepenk açmadı.

CHP lideri Özgür Özel'in İBB'deki yolsuzlukları örtbas etmek adına yaptığı 'tüm tüketimi durdurma' çağrısı yüzünden Kadıköy esnafı dükkanlarını açamadı. Kadıköy’de çekilen görüntülerde CHP'nin terör örgütü PKK gibi esnafa kepenk kapattırdığı, sokaklardaki insan yoğunluğunun az olduğu ve birçok dükkanın kapalı olduğu görüldü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün için ‘tüm tüketimi durdurma’ çağrısı yaptı.

Özel, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk skandalını örtbas etmek adına ekonomiyi hedef aldı.

Ekonomiyi çıkmaza sokmak için ‘korsan boykot’ çağrısı yapan CHP, Kadıköy’de terör örgütü PKK gibi esnafa kepenk kapattırdı.

CHP'nin ekonomiyi hedef alan boykot baskısı yüzünden Kadıköy esnafı dükkanlarını açamadı.

Bölgede çekilen görüntülerde, sokaklardaki insan yoğunluğunun az olduğu ve birçok dükkanın kapalı olduğu görüldü.

Özellikle yoğunluk yaşanması beklenen Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde, restoran ve kafeteryalar da Özel'in ekonomiyi hedef alan çağrısı yüzünden kepenk açmadı.



#Boykot
#Kadıköy
#Terör Örgütü
#PKK

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