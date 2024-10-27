Ambargoya karşı direnişin tadı: Gazze mutfağı

Laila 2003’te İkinci İntifada sırasında gazetecilik yapmaya başlıyor ve bir bebek beklerken Amerika’dan Gazze’ye çok zorlu bir yolculukla geliyor. Gebeyken sınırda mahsur kalışından, iki aylık anneyken gözaltına alınışına bu süreci konu edindiği “Gazze Annesi” kitabıyla ilgili bir röportajında şöyle diyor: “Gazze her zaman şu iki şeyden biri olarak görüldü: Kurban veya saldırgan. İnsanlar Gazzelilerin de bir kafeye gittiğini, doğum günü kutladığını düşünemiyor. Ambargolar arasında bebek bezi arayan annelerin varlığını kavrayamıyor.” Laila, daha sonra Gazze mutfağı hakkında bir kitap yazmaya karar verdi. Bu kararın en önemli nedeni 7 Ekim 2024’ten çok önceye dayanan bir gerçeklikti. 2012’de bu kitabı kaleme alma nedeni, ambargo ve süregelen İsrail şiddeti altında, özgün Gazze mutfağının yok olma tehlikesini fark etmesiydi. Bu yüzden Laila Gazze’de geleneksel yemekleri yapmanın, yazmanın da bir direniş olduğunu söylüyor ki bu konuda oldukça da haklı. Deniz kıyısında bir bölge olarak Gazze’de çipura, sardalya gibi balıklar ve karides, yeşil ve acı kırmızı biber, kırmızı tahin, dereotu ve dereotu tohumu ile yapılan hoş yemeklere dönüşüyordu. Son 14 yıldır, deniz ablukası, ambargo ve baskılar nedeniyle balıkçılığın bitme noktasına geldiğini, hatta bittiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu yemeklerin hiçbiri uzun bir süredir yapılamıyor. Yöreye özgü susamın kavrulup çekilmesiyle elde edilen kırmızı tahin ve susam yağı bir yana, bildiğimiz tahin bile artık üretilememe noktasına geldi. İsrail zeytin, nar ve portakal ağaçlarını kesmiş, insanların tarım yapabilmesini de engelleyecek kısıtlamalarla bir açlık politikasını inşa etmişti. Bu politika artık çok daha vahşi bir biçimde yemeği pişiren elden, sofraya oturan masuma, canları hedef alarak devam ediyor.