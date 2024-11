Siyonistleri müzikle iğnelemek istedik

Ben bu gruba sonradan dahil oldum, ilk olarak Ayşe Sevim benimle iletişime geçti ve çizim stilimin böyle bir proje için uygun olabileceğini söyledi. Ben animasyon mezunuyum ve okuldan sonra genelde kitap çizimleri yaptığım için başta biraz çekincelerim vardı ancak her şey güzel ilerledi. Ben videonun storyboard ve illüstrasyon kısmında yer aldım. Hepimiz içim yoğun bir dönemde, hepimiz gönüllü olarak çalıştığımız için zaman zaman zorluklar da yaşadık ancak güzellikleri daha fazla oldu. Öncelikle güzel insanlarla tanıştım. Şarkının özellikle son kısımlarında tıkanıp zorlandığım anlar oldu ancak herkes fikirlere üreterek bana yardımcı oldu. Normalde hayal kurmayı seven biriyim bu nedenle sözleri okur okumaz kafamda bir şeyler canlanmıştı. İnsanların gözlerini bilerek, duyguları, ruhları olduğu için normal çizdim. Ancak canavarın-siyonistin- donuk ve tek nokta gözleri var. Çünkü ruhu ve duygusu yok. Hikayeyi bu yolla oluşturup storyboard!a döktüm, ekip arkadaşlarımın onayının ardından çizimlere geçtim. Her zaman yaptığım bir işin iyi anlamda ses getirmesini istedim. Bu yüzden projemiz Filistin için, insanlık için güzel şeylere vesile olursa çok mutlu olurum.