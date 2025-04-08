Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES 2025 sınav başvuruları sona erdi. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler sınav tarihi ve sınav giriş belgelerine çevrilmişti. ALES sınav giriş belgeleri açıklandı. Peki ALES sınavı ne zaman? İşte ÖSYM sınav takvimi.
ALES başvuruları tamamlandıktan sonra gündeme gelen sınav giriş belgeleri için merak devam ediyor. ÖSYM tarafından uygulanacak olan ALES'in ilk oturumuna girecek adaylar ALES sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2025/1 ALES sınav yerleri belli oldu mu? sorusuna yanıt arıyor.
ALES SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
ALES sınav giriş belgeleri açıklandı. Adaylar sınav yerlerini sınav giriş belgeleri üzerinden sorgulayabilecekler. Sınav giriş belgelerine ÖSYM AİS e-Devlet girişi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yapılabilecek.
2025 ALES/1 NE ZAMAN?
ALES/1 13 Nisan Pazar günü yapılacak.
ALES-1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES-1 sınavın sonuçları ise 2 Mayıs tarihinde erişime açılacak.
2025 ALES/2 BAŞVURU VE SINAV TARİHİ
ALES/2 sınavı 6 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Başvurular 13-21 Mayıs tarihleri arasında alınacak. ALES/2 sonuçları 25 Temmuz 2025 tarihinde erişime açılacak.
2025 ALES/3 BAŞVURU VE SINAV TARİHİ
ALES/3 sınavı 23 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Başvuru işlemleri 7-14 Ekim tarihleri arasında alınacak. ALES/3 sınav sonuçları 12 Aralık tarihinde erişime açılacak.