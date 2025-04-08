ALES başvuruları tamamlandıktan sonra gündeme gelen sınav giriş belgeleri için merak devam ediyor. ÖSYM tarafından uygulanacak olan ALES'in ilk oturumuna girecek adaylar ALES sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2025/1 ALES sınav yerleri belli oldu mu? sorusuna yanıt arıyor.