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Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final eşleşmeleri 2 maçla başladı

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final eşleşmeleri 2 maçla başladı

23:598/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçları
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final eşleşmeleri bu gece oynanan 2 karşılaşma ile başladı.

Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid, İngiliz ekiplerinden Arsenal'e deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Arsenal'de maça damga vuran isim 2 frikik golü atan Declan Rice oldu. Rice, 58 ve 70'inci dakikada frikikten gollerini kaydetti.


Arsenal'in 3'üncü golünü ise İspanyol orta saha Mikel Merino 75'inci dakikada meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak kaydetti. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Arsenal, sahasında Real Madrid'i 3-0 mağlup etti. İspanyol ekibin Fransız orta saha oyuncusu Camavinga, maçın son saniyelerinde 2'nci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı. Evinde Real Madrid'i 3-0 mağlup eden Arsenal, rövanş maçında 16 Nisan Çarşamba günü saat TSİ 22.00'de Santiago Bernabeu'da Real Madrid'e konuk olacak.


İNTER, BAYERN MÜNİH DEPLASMANINDA KAZANDI

İtalyan ekibi İnter, Alman ekibi Bayern Münih'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Deplasmanda avantajı elde eden İnter'e galibiyeti getiren golleri 38'inci dakikada Lautaro Martinez ve 88'inci dakikada Frattesi kaydetti. Bayern Münih'in golü ise 85'inci dakikada Thomas Müller'den geldi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ilk 11 başladığı maçı tamamladı. İnter, Alman ekibi Bayern Münih'i rövanş karşılaşmasında 16 Nisan Çarşamba günü saat TSİ 22.00'de San Siro'da ağırlayacak.

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