Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final eşleşmeleri 2 maçla başladı

Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid, İngiliz ekiplerinden Arsenal'e deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Arsenal'de maça damga vuran isim 2 frikik golü atan Declan Rice oldu. Rice, 58 ve 70'inci dakikada frikikten gollerini kaydetti.





Arsenal'in 3'üncü golünü ise İspanyol orta saha Mikel Merino 75'inci dakikada meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak kaydetti. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Arsenal, sahasında Real Madrid'i 3-0 mağlup etti. İspanyol ekibin Fransız orta saha oyuncusu Camavinga, maçın son saniyelerinde 2'nci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı. Evinde Real Madrid'i 3-0 mağlup eden Arsenal, rövanş maçında 16 Nisan Çarşamba günü saat TSİ 22.00'de Santiago Bernabeu'da Real Madrid'e konuk olacak.





İNTER, BAYERN MÜNİH DEPLASMANINDA KAZANDI