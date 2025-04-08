Zilkade ayı, İslam takviminde haram aylar olarak bilinen dört aydan biridir. Haram aylar; Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır. Bu aylarda savaş ve her türlü kötülük yasaklanmıştır. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in bir hadisinde "Haram Aylarda üç gün oruç tutana, Allahu Teâlâ 900 senelik oruç sevabı yazar" buyurulmuştur. Peki, 2025 Zilkade ayı ne zaman, haram aylarda oruç tutulur mu? Zilkade hangi ay, ne zaman başlar? 2025 Diyanet Zilkade ayı başlangıç tarihi
Hicri takvimine göre yılın 11. ayı olan Zilkade ayı, 'haram aylar' olarak bilinen dört aydan bir tanesidir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hadislerine de konu olan Zilkade ayı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Zilkade ayı ne zaman 2025? Zilkade orucu ne zaman tutulur, ne zaman başlıyor, bitiyor?' sorularının cevabı haberimizde...
2025 ZİLKADE AYI NE ZAMAN?
Yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle birlikte zilkade ayının başlayacağı tarih belli oldu.
Buna göre; 2025 zilkade ayı 29 Nisan 2025 Salı günü başlayacak ve 28 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Zilkade ayından sonra ise Zilhicce ayı başlayacak.
ZİLKADE AYI FAZİLETLERİ
Zilkade, onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in bayram günleri olan Şevval günlerinden sonra gelir. Yoğun maddi ve manevi ibadetlerin ardından gelen güzel bir aydır. Zilkade ayı fazileti haram aylardan biri olmasından gelir. Üçü peş peşe biri ayrı olmak üzere dört tane Haram ay bulunur.
Mübarek aylar ya da hürmet ayları olarak anılan bu aylar Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep’tir. Bu dört ayda her türlü kötülük, saldırı, zulüm ve savaş yasaklanmıştır. Bazı kaynaklarda Zilkade ayında meydana gelen olaylar arasında Hz. İbrâhim ile İsmâil’in Kâbe’nin temellerini yükseltmeleri, denizin Hz. Mûsâ için yarılması, Hz. Yûnus’un balığın karnından çıkması belirtilmiştir.
Ayrıca, İbn Abbas’ın, “Mûsâ’ya otuz gece vade verdik” âyetinde geçen (el-A‘râf 7/142) “otuz gece” ifadesini zilkade ayı olarak yorumladığı nakledilir.
HAREM AYLARDA NELER YAPILMAZ?
Harem aylar olarak anılan bu aylar Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep’tir. Bu dört ayda her türlü kötülük, saldırı, zulüm ve savaş yasaklanmıştır.
Haram aylar tabiri Kur’ân-ı Kerîm’de iki âyette çoğul (el-eşhürü’l-hurum: et-Tevbe 9/5, 36), dört âyette de tekil şekliyle (eş-şehrü’l-harâm: el-Bakara 2/194, 217; el-Mâide 5/2, 97) geçmektedir. Tevbe sûresinin 2. âyetinde geçen “dört ay” (erbaatü eşhur) ifadesiyle de bir yoruma göre haram aylar kastedilmiştir.
Haram aylar tabiri çeşitli hadislerde de yer almaktadır. Söz konusu dört ayın bu şekilde adlandırılması bu aylarda savaşın haram kılınması, işlenen sevap veya günahlara başka zamanlarda yapılanlardan daha fazla mükâfat veya ceza verilmesi, böylece yılın diğer aylarından farklı bir önem ve saygınlığa sahip bulunmaları sebebiyledir (Cessâs, II, 110-111).