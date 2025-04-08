Uzak Doğu’nun geleneksel tıbbında yüzyıllardır kullanılan ve 'ölümsüzlük otu' olarak bilinen jiaogulan, modern bilim dünyasında da ilgi odağı haline geldi. Antioksidan gücüyle bağışıklığı destekleyen bu bitki, uzun ömür, metabolizma hızlandırma ve kolesterol düşürme gibi etkileriyle dikkat çekiyor. Uzmanlar şifa dağıtan jiaogulanın faydalarını sıralarken görülebilecek yan etkilerine de dikkat çekerek tüketmeden önce doktorlarına başvurmaları gerektiği konusunda uyarılarda da bulunuyor.
Ginseng ve ginkgo biloba gibi Çin tıbbının gözde bitkilerini pek çoğumuz duymuştur. Ancak Asya'nın dağlık bölgelerinde yetişen ve "ölümsüzlük otu" olarak bilinen jiaogulan, son yıllarda sağlığa olan katkılarıyla adından söz ettirmeye başladı.
"Southern ginseng" (güney ginsengi) ya da halk arasında "ölümsüzlük otu" olarak da anılan jiaogulan, uzun ömürle ilişkilendiriliyor. Yapılan bazı araştırmalara göre bu bitki; metabolizmayı hızlandırıyor, kolesterolü düşürüyor ve iltihaplanmaları azaltarak genel vücut sağlığını destekliyor.
New York Post'ta yer alan habere göre, iç hastalıkları ve rejeneratif tıp uzmanı Dr. Michael Aziz, günde 900 miligram jiaogulan tükettiğini belirtiyor. Aziz, bu bitkinin içeriğinde bulunan gypenosid adlı bileşenlerin hücresel enerji dengesini sağlayan enzimleri uyardığını ve mitokondri fonksiyonlarını iyileştirdiğini söylüyor. Bu etkiler, yaşlanma sürecini yavaşlatan temel faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.
Aziz, "ORAC değeri açısından yeşil çayın sekiz katı güçlü." sözleriyle jiaogulan çayının antioksidan kapasitesinin oldukça yüksek olduğuna da dikkat çekti.
Çayın tadı için “hafif acı ama tatlıya çalan bir aroması var” diyen Aziz, bir ila iki çay kaşığı kurutulmuş jiaogulan yaprağının 250 mililitre sıcak suda demlenmesini öneriyor.
Jiaogulanın faydaları neler?
Ocak ayında yayımlanan bir bilimsel makalede jiaogulanın hem karaciğeri koruduğu hem de bağışıklık sistemine katkı sağladığı belirtiliyor. Araştırmalara göre; bu bitki hipertansiyon, yağlı karaciğer, uykusuzluk ve baş ağrısı gibi birçok kronik rahatsızlıkta da destekleyici rol oynayabiliyor.
Jiaogulanın yan etkileri nelerdir?
Her ne kadar genel olarak güvenli kabul edilse de jiaogulan kullanmadan önce özellikle ilaç kullanan kişilerin doktorlarına danışmaları tavsiye ediliyor. Nadir de olsa mide bulantısı, ishal, baş dönmesi veya görme bozuklukları gibi yan etkiler görülebiliyor. Ayrıca diyabet hastalarının, jiaogulan kan şekerini düşürebileceği için doz ayarlaması konusunda dikkatli olmaları gerekiyor.
Geleneksel bilgelikle modern bilimin buluştuğu bu şifalı ot, önümüzdeki yıllarda doğal takviye ürünleri arasında daha fazla yer bulacağa benziyor.