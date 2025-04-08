Jiaogulanın yan etkileri nelerdir?

Her ne kadar genel olarak güvenli kabul edilse de jiaogulan kullanmadan önce özellikle ilaç kullanan kişilerin doktorlarına danışmaları tavsiye ediliyor. Nadir de olsa mide bulantısı, ishal, baş dönmesi veya görme bozuklukları gibi yan etkiler görülebiliyor. Ayrıca diyabet hastalarının, jiaogulan kan şekerini düşürebileceği için doz ayarlaması konusunda dikkatli olmaları gerekiyor.