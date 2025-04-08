Dünyanın en zengin 10 şehri belli oldu: İstanbul'da kaç milyoner var? İşte şehir şehir dağılım





Londra ve Moskova'daki zengin sayısı azalıyor





Dünyanın en zengin şehirlerinden biri olan Londra ise sıralamadaki düşüşünü sürdürüyor. 2024'te 5. sıraya gerileyen Londra, bu yıl 215 bin 700 milyonerle 6. sırada yer alıyor. Son 10 yılda yüzde 10'u aşan bir düşüş grafiğine sahip Londra'nın yanı sıra Moskova da geçen 10 yılda yüzde 25'lik düşüşle 40. sıraya gerilemiş durumda. Bu iki şehir, İlk 50 listesinde negatif büyüme gösteren şehirler olarak dikkati çekiyor.





Rapora göre, geçen yıl Japonya'da işlem gören Nikkei 225 endeksinin toparlanmasının etkisiyle Tokyo 292 bin 300 milyonerle 3. sıradaki yerini koruyor. Tokyo'nun ardından Singapur 242 bin 400 milyonerle 4. sırada yer alırken, Los Angeles 220 bin 600 milyonerle Londra'yı geçerek 5. sıraya yükseldi.



