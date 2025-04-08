Tabii Spor canlı izleme ekranında bu akşam Arsenal-Real Madrid mücadelesi yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal ile Real Madrid Ethiad Stadı'da saat 22.00'da karşı karşıya gelecek. Trt'nin Tabii Spor platformu üzerinden canlı yayınlanacak karşılaşma ücretli üyelik ile şifresiz canlı izlenebilecek. İşte 8 Nisan 2025 Arsenal-Real Madrid Tabii Spor canlı izleme linki.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında bu akşam Arsenal ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Tabii Spor kanalından canlı yayınlanacak karşılaşma ücretli üye olarak şifresiz canlı izlenebilmektedir. Trt'nin dijital platformu olan Tabii Spor kanalını ve Arsenal-Real Madrid mücadelesini sayfamızda verdiğimiz resmi internet sitesi linki üzerinden canlı takip edebilirsiniz. İlk 11'lerin belli olduğu Arsenal Real Madrid maçı Tabii Spor kanalı canlı izleme sayfası ve maçtan notlar haberimizde.
TABİİ SPOR CANLI NASIL İZLENİR?
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları, TRT'nin dijital platformu Tabii'den canlı yayınlanıyor. Maçları canlı izlemek için Tabii platformuna ücretli üye olmanız gerekmektedir.
ARSENAL - REAL MADRİD İLK 11'LER
Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Partey, Rice, Odegaard, Saka, Martinelli, Merino.
Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Alaba; Modric, Camavinga, Bellingham, Vinicius, Mbappé, Rodrygo.
TRT'de Avrupa futbolu maratonu: 3 günde 12 maç
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı, 8-10 Nisan tarihlerinde oynanacak 12 karşılaşma, TRT 1, TRT Spor ve tabii platformunda futbolseverlerle buluşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi çeyrek final aşamasında, bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor üzerinden, diğer tüm mücadeleler ise tabii platformunda izlenebilecek.
UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi 8-10 Nisan canlı yayın maç takvimi şöyle:
UEFA Şampiyonlar Ligi
8 Nisan Salı
22.00 Arsenal - Real Madrid (Tabii Spor)
22.00 Bayern Münih - Inter (TRT Spor)
9 Nisan Çarşamba
22.00 Barcelona - B.Dortmund (Tabii Spor)
22.00 PSG - Aston Villa (TRT 1)
UEFA Avrupa Ligi
10 Nisan Perşembe
19.45 Bodo/Glimt - Lazio (Tabii Spor)
22.00 Tottenham - E.Frankfurt (TRT 1)
22.00 Lyon - Manchester United (Tabii Spor 1)
22.00 Rangers - Athletic Bilbao (Tabii Spor 2)
UEFA Konferans Ligi
10 Nisan Perşembe
19.45 Legia Varşova - Chelsea (TRT 1)
22.00 Djurgarden - Rapid Wien (Tabii Spor 3)
22.00 Nk Celje - Fiorentina (Tabii Spor 4)
22.00 Real Betis - J.Bialystok (Tabii Spor 5)