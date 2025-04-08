UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında bu akşam Arsenal ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Tabii Spor kanalından canlı yayınlanacak karşılaşma ücretli üye olarak şifresiz canlı izlenebilmektedir. Trt'nin dijital platformu olan Tabii Spor kanalını ve Arsenal-Real Madrid mücadelesini sayfamızda verdiğimiz resmi internet sitesi linki üzerinden canlı takip edebilirsiniz. İlk 11'lerin belli olduğu Arsenal Real Madrid maçı Tabii Spor kanalı canlı izleme sayfası ve maçtan notlar haberimizde.