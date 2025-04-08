Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 2025 yılı için Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde toplam 1.500 mevsimlik işçi alımı planlamaktadır. Peki, 2025 ÇAYKUR işçi alımı ne zaman? ÇAYKUR 1500 işçi alımı başvuru ve kura tarihi belli oldu mu?