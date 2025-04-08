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ÇAYKUR ilkbahar döneminde 1500 mevsimlik işçi alımı yapacak

ÇAYKUR ilkbahar döneminde 1500 mevsimlik işçi alımı yapacak

17:438/04/2025, Salı
G: 8/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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<p>Çaykur İşçi Başvurusu Başladı mı?</p>
Çaykur İşçi Başvurusu Başladı mı?

Çaykur’un 2025 yılı yaş çay sezonu öncesinde gerçekleştirmeyi planladığı 1500 mevsimlik işçi alımlarının ne zaman yapılacağı merak konusu. ÇAYKUR işçi alımı başvurularının 3-4 Nisan tarihlerinde başlayacağı duyurulmuştu. Peki ÇAYKUR işçi alımı ne zaman, başvuru ve kura tarihi belli oldu mu?

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 2025 yılı için Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde toplam 1.500 mevsimlik işçi alımı planlamaktadır. Peki, 2025 ÇAYKUR işçi alımı ne zaman? ÇAYKUR 1500 işçi alımı başvuru ve kura tarihi belli oldu mu?

ÇAYKUR MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

ÇAYKUR işçi alımı başvurularının 3-4 Nisan tarihlerinde başlayacağı duyurulmuştu. Ancak bu tarihlerde başvurular alınmaya başlanmadı.

Başvuru koşullarında bazı düzenlemelerin yapılması nedeni ile başvuru süreci ileri bir tarihe ertelendi.

Yeni tarihler ve güncellenmiş başvuru şartlarının önümüzdeki günler içerisinde açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

ÇAYKUR HANGİ İLDE ALIM YAPACAK?

RİZE - 1.162 Kişilik kadro

348 teknik lise mezunu,

700 beden işçisi,

34 çay eksperi,

50 engelli mevsimlik işçi,

30 eski hükümlü mevsimlik işçi.

ÇAYKUR TRABZON İŞÇİ ALIMI

32 teknik lise mezunu,

163 beden işçisi,

13 çay eksperi,

10 engelli işçi,

6 eski hükümlü.

ÇAYKUR ARTVİN İŞÇİ ALIMI

17 teknik lise mezunu,

56 beden işçisi,

13 çay eksperi,

6 engelli işçi,

2 eski hükümlü.

ÇAYKUR GİRESUN İŞÇİ ALIMI

Giresun'da ise toplamda 20 kişi istihdam edilecek. Bu alımlar yalnızca iki kategoride yapılacak:

8 teknik lise mezunu,

12 beden işçisi.

#Çaykur İşçi Alımı
#Çaykur
#Çaykur mevsimlik işçi alımı
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ÇAYKUR ilkbahar döneminde 1500 mevsimlik işçi alımı yapacak