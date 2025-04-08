Her ne kadar ABD’nin yeni gümrük tarifeleri Apple ürünlerinin maliyetlerini artıracak olsa da, bu farkın tamamı Türkiye fiyatlarına anında yansımayabilir. Apple Türkiye, geçmişte kur artışlarına karşı zaman zaman fiyatlarını sabit tutmuş, ya da kademeli olarak güncellemeyi tercih etmiştir.





Bu nedenle, iPhone 16 ve diğer ürünlerde beklenen zamların hemen gerçekleşmeyebileceği, fiyatların bir süre aynı kalabileceği ya da küçük aralıklarla artabileceği belirtiliyor. Ancak uzun vadede vergi ve döviz baskısının fiyatlara yansıması kaçınılmaz görünüyor.