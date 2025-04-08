ABD'nin dünya genelinde çeşitli oranlarda uyguladığı gümrük vergileri sonrasında Apple ürünlerinde de fiyat artışları söz konusu oldu. Özellikle Türkiye'ye yapılacak yüzde 10'luk ek vergi sonrasında iPhone 16, AirPods, Apple Watch gibi ürünlerin ne kadar zamlanacağı da merak edilmeye başlandı. Şu anda en düşük iPhone modeli 49.999 TL'den satılıyor. Ancak beklenen zamlar ile bu rakamın daha da artması gündemde. İşte ABD'nin tarifeleri sonrasında Apple ürünlerinde beklenen zam oranları.
Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük vergileri dünya ekonomisinde büyük yankı uyandırmıştı. Trump'ın tarifeleri arasınra yer alan Türkiye'nin de yüzde 10'luk vergi uygulaması ile karşılaşacağı belirtilmişti. Bu gelişmeyle birlikte, ülkemizde satılan ABD menşeli Apple ürünlerinin satış fiyatlarında da ciddi artışların olacağı tahmin ediliyor. Apple'ın 'uygun fiyatlı' olarak piyasaya sürdüğü yeni iPhone 16e modeli şu anda 49.999 TL'den satılıyor. Peki muhtemel zamlar ile Apple ürünlerinde fiyatlar ne kadar olacak? İşte zamlı Apple ürünleri.
MALİYET ARTABİLİR
Beyaz Saray kaynaklarında yer alan bilgilere göre, ABD Başkanı Trump'ın ABD'de iPhone üretmek için gerekli iş gücüne, çalışanlara ve kaynaklara sahip olduğu düşüncesinde olduğu belirtiliyor. Bu açıklamalarla birlikte ilerleyen dönemlerde Apple ürünlerinin daha da pahalı hale gelebileceği öngörülüyor.
Satışlar Etkilenebilir
Ek vergiler sonrası yaşanacak bu fiyat artışlarının, tüketici talebini de önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor. Özellikle yeni çıkan iPhone 16e gibi 'uygun fiyatlı' modellerin bile 55.000 TL'ye yaklaşması, orta segment kullanıcıları zorlayabilir.
Apple’ın, üretimi kısmen ABD’ye kaydırmak istediği yönündeki açıklamalar da maliyetlerin uzun vadede daha da artabileceği sinyalini veriyor.
ABD'DEKİ VERGİ ARTIŞLARI iPHONE FİYATLARINA NASIL YANSIYACAK?
ABD'deki vergi artışlarının Türkiye’deki iPhone fiyatlarına da yansıması bekleniyor. İşte bazı modellerin ek gümrük vergisi ile birlikte fiyat artış tahminleri şu şekilde;
iPhone 16 Serisi (Ek Gümrük Vergili Ortalama Fiyatlar):
iPhone 16e: 49.999 TL → 54.998,90 TL
iPhone 16: 69.999 TL → 76.998,90 TL
iPhone 16 Plus: 79.999 TL → 87.998,90 TL
iPhone 16 Pro: 89.999 TL → 98.998,90 TL
iPhone 16 Pro Max: 109.999 TL → 120.998,90 TL
Apple Watch Ultra 2 → 55.999 TL → 61.598,90 TL
AirPods 4 Serisi (Ek Gümrük Vergili Fiyatlar):
AirPods 4: 7.699 TL → 8.468,90 TL
AirPods 4 (ANC): 10.299 TL → 11.328,90 TL
iPad Pro Serisi (Ek Gümrük Vergili Fiyatlar):
iPad Pro 11 inç: 49.999 TL → 54.998,90 TL
iPad Pro 13 inç: 64.999 TL → 71.498,90 TL
iPad Air Serisi (Ek Gümrük Vergili Fiyatlar):
iPad Air 11 inç: 29.999 TL → 32.998,90 TL
iPad Air 13 inç: 39.999 TL → 43.998,90 TL
Her ne kadar ABD’nin yeni gümrük tarifeleri Apple ürünlerinin maliyetlerini artıracak olsa da, bu farkın tamamı Türkiye fiyatlarına anında yansımayabilir. Apple Türkiye, geçmişte kur artışlarına karşı zaman zaman fiyatlarını sabit tutmuş, ya da kademeli olarak güncellemeyi tercih etmiştir.
Bu nedenle, iPhone 16 ve diğer ürünlerde beklenen zamların hemen gerçekleşmeyebileceği, fiyatların bir süre aynı kalabileceği ya da küçük aralıklarla artabileceği belirtiliyor. Ancak uzun vadede vergi ve döviz baskısının fiyatlara yansıması kaçınılmaz görünüyor.