EMEKLİYE EK ZAM MÜJDESİ GELDİ! SGK ile oranlar değişti: Nisan ayında maaşlara yansıyacak

DİLEKÇEYİ 31 ARALIK 2024’TE VERENLERİN GÜNCELLEME KATSAYISI YÜZDE 86,16 OLDU

Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar veren özel sektör işçileri ve BAĞ-KUR’lular ile 14 Ocak 2025 tarihine kadar veren kamu işçilerinin kazançlarının güncel değeri hesaplanırken 2024 yılında kazançlarında yüzde 86,16 oranında artış yapıldı. Başka bir ifadeyle onların 2024 yılı güncelleme katsayısı 1,4544 yerine 1,8616 olarak uygulandı. Bu da emekli aylıklarının dilekçeyi 2025 yılı ve sonrasında verenlere göre yüzde 30 - 31 daha fazla olmasını sağladı.