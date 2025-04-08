2025 Mayıs celbinde silah altına alınacak yükümlüler için askerlik yerleri yakında açıklanacak. Yedek subay, yedek astsubay ve er statüsündeki adaylar, askerlik görevlerini nerede yapacaklarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre yoklama ve tercihini tamamlayanlar, belirlenen tarihte T.C. kimlik numaralarıyla sorgulama yapabilecek. Sınıflandırması yapılan adaylar, tekrar bu işleme tabi olmayacak. Peki, 2025 mayıs askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?