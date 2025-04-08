Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
MSB 2025 Mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak? Askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı

MSB 2025 Mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak? Askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı

16:218/04/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Askerlik yerleri
Askerlik yerleri

Askerlik sınıflandırma sonuçları için geri sayım başladı. Mayıs 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlüler, 28 Şubat 2025 tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, seçim ve sınıflandırma sonuçları Nisan ayında duyurulacak. Adaylar, askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ile öğrenebilecek. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, e-Devlet MSB 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı ve ayrıntılar.

2025 Mayıs celbinde silah altına alınacak yükümlüler için askerlik yerleri yakında açıklanacak. Yedek subay, yedek astsubay ve er statüsündeki adaylar, askerlik görevlerini nerede yapacaklarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre yoklama ve tercihini tamamlayanlar, belirlenen tarihte T.C. kimlik numaralarıyla sorgulama yapabilecek. Sınıflandırması yapılan adaylar, tekrar bu işleme tabi olmayacak. Peki, 2025 mayıs askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Mayıs ayı seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 30 Nisan 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden açıklanacağı bilgisi yer aldı.

YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 08 Mayıs 2025

Er (2'nci Grup) 12 Haziran 2025

Er (3'üncü Grup) 10 Temmuz 2025



#askerlik yeri
#mayıs ayı celp tarihi
#Mayıs celbi askerlik yerleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİYE EK ZAM MÜJDESİ GELDİ! SGK ile oranlar değişti: Nisan ayında maaşlara yansıyacak