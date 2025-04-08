Askerlik sınıflandırma sonuçları için geri sayım başladı. Mayıs 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlüler, 28 Şubat 2025 tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, seçim ve sınıflandırma sonuçları Nisan ayında duyurulacak. Adaylar, askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ile öğrenebilecek. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, e-Devlet MSB 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı ve ayrıntılar.
2025 Mayıs celbinde silah altına alınacak yükümlüler için askerlik yerleri yakında açıklanacak. Yedek subay, yedek astsubay ve er statüsündeki adaylar, askerlik görevlerini nerede yapacaklarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre yoklama ve tercihini tamamlayanlar, belirlenen tarihte T.C. kimlik numaralarıyla sorgulama yapabilecek. Sınıflandırması yapılan adaylar, tekrar bu işleme tabi olmayacak. Peki, 2025 mayıs askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Mayıs ayı seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 30 Nisan 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden açıklanacağı bilgisi yer aldı.
YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 08 Mayıs 2025
Er (2'nci Grup) 12 Haziran 2025
Er (3'üncü Grup) 10 Temmuz 2025