Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı

21 Ekim 1998'de İzmit'te doğan Kerem Aktürkoğlu, 2011 yılında 13 yaşındayken, doğduğu şehirdeki Gölcükspor altyapısına girdi. Burada geçirdiği iki yılın ardından Hisareynspor altyapısına transfer olan Aktürkoğlu, 2015'te İstanbul Başakşehir altyapısına transfer oldu ve bir sene sonra profesyonel sözleşme imzaladı. 2016'da bir seneliğine Bodrumspor'a kiralandı. 2018'de Başakşehir'den ayrılarak Karacabey Belediyespor'a gitti. 2018-19 sezonunda Karacabey ile 3. Lig yükselme play-off'ları ve Türkiye Kupası'nda toplam 35 maça çıktı ve beş gol katkısı verdi. 2019 yazında bedelsiz olarak aynı ligdeki ekiplerden 24 Erzincanspor'a transfer oldu. Erzincanspor'la 2019-20 sezonu boyunca 34 maça çıktı ve 20 gol atarak bir de asist yaptı. 2 Ekim 2020'de yine bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer oldu.