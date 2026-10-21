Chery iCar V25 ön satışa çıktı: 1 milyon TL fiyatlı menzil uzatıcılı yeni SUV modelinin özellikleri ve teknik detayları

Chery iCar V25, yaklaşık 1 milyon TL’lik fiyatıyla ön satışa çıktı. Elektrikli sürüşü benzinli menzil uzatıcıyla birleştiren model, CLTC ölçümüne göre 1.240 kilometreye kadar toplam menzil sunuyor. Aracın açıklanan yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 1,52 litre.

Chery iCar V25 fiyatı ne kadar?

Giriş seviyesindeki arkadan itişli Pro versiyonun ön satış fiyatı 20.800 dolar (yaklaşık 1,03 milyon TL) olarak açıklandı. Arkadan itişli Max için 22.300 dolar (yaklaşık 1,11 milyon TL), dört tekerlekten çekişli Max+ için 24.400 dolar (yaklaşık 1,21 milyon TL) isteniyor. Ailenin en üstündeki Ultra ise 26.200 dolar (yaklaşık 1,30 milyon TL) seviyesinde.

V25’in arkadan itişli versiyonunda yaklaşık 248 beygir üreten elektrik motoru bulunuyor. Çift motorlu dört tekerlekten çekişli seçenekte toplam güç yaklaşık 449 beygire çıkıyor. İki versiyonun 0-100 km/sa hızlanması sırasıyla 8,5 ve 5,8 saniye sürüyor.

Elektrik üretmek için kullanılan 1,5 litrelik turbo benzinli motor, uzun yolculuklarda menzili uzatıyor. Arkadan itişli modelin CLTC elektrikli menzili 210 kilometre, toplam menzili 1.240 kilometre. Dört tekerlekten çekişli versiyonda bu değerler 200 ve 1.210 kilometre olarak açıklanıyor. Bataryanın yüzde 30’dan yüzde 80’e dolumu ise uygun koşullarda 15 dakika sürüyor.

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