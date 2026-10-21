Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 21 Ekim 2026 Çarşamba güncel AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan sarsıntıların ardından vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. “Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?” sorularına yanıt arayanlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel deprem verilerini yakından takip ediyor. Son dakika deprem bilgileriyle birlikte depremin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve meydana geldiği saat gibi ayrıntılar da merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre, 21 Ekim 2026 gecesi ve sabah saatlerinde Manisa, Balıkesir (Sındırgı), Kütahya (Simav), Çanakkale (Biga) ve Muğla hattında hafif şiddette sarsıntılar meydana geldi. İşte son depremler 21 Ekim 2026 AFAD ve Kandilli deprem listesi.