KPSS BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANIR 2026? KPSS lisans branş sıralaması açıklandı mı son dakika?

Kademeli emeklilik son durum: 2000-2008 arası sigortalılar için yaş ve prim kademesi masada: Meclis'e sunulan Kademeli emeklilik teklifi var mı?

EYT’yi kıl payı kaçıran milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği kademeli emeklilik konusunda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. EMADDER heyeti, kademeli emeklilik düzenlemesinin hayata geçirilmesi için çalışmalarına devam ederken, siyasi partilerden ardı ardına yeni emeklilik yasası için destek mesajları da geliyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede vatandaşların kademeli emeklilik taleplerini bizzat iletti. 8 Eylül 1999 sonrasında ilk kez sigortalı olarak Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini bir gün veya birkaç yıl ile kaçıran milyonlarca vatandaşın kilitlendiği kademeli emeklilik sürecinde gözler TBMM gündemine çevrildi. Sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında olan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarını kapsayan ve TBMM’ye sunulan 6 maddelik kanun teklifinde; mevcut 58/60 yaş ve 7.000 prim günü şartının, işe giriş yılına göre kademeli bir esneklikle yeniden düzenlenmesi hedeflenmektedir. Peki Meclis'e sunulan Kademeli emeklilik teklifi var mı, son durum nedir?