İstanbullulara 1 milyon 875 bin liralık dev destek: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı süre uzatıldı
İstanbul'da riskli yapıların yenilenmesini hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen "Yarısı Bizden" kampanyasında önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında hak sahiplerine sağlanan 1 milyon 875 bin liralık yapım yardımı süresi 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıldı. Düzenleme, vatandaşların ev ve iş yerlerini daha güvenli hale getirebilmeleri için sunulan finansman desteğinden daha uzun süre faydalanmasına olanak tanıyacak.
İstanbul'da yürütülen kentsel dönüşüm seferberliğinde, evini güvenli hale getirmek isteyen milyonlarca vatandaşa müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; riskli yapıların yenilenmesi için vatandaşlara 1 milyon 875 bin liralık dev finansman desteği sağlayan "Yarısı Bizden" kampanyasının süresi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldı.
Konut ve iş yerleri için sağlanan destek miktarları
Bina bazlı dönüşüm desteği kapsamında, hak sahiplerine her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin TL finansman sağlanıyor. Vatandaşlar bu destekle evlerini yüklenici firmalar aracılığıyla yeniden inşa ettirebiliyor.
Aynı şartlar altında, hak sahibinin bir dükkanı veya iş yeri için 437 bin 500 TL hibe, 437 bin 500 TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Hak sahibinin diğer dükkanları için ise her bir bağımsız bölüm başına 875 bin TL kredi imkanı sunuluyor.
TOKİ ve Emlak Konut Güvencesiyle Alan Bazlı Dönüşüm Bina bazlı dönüşümün yanı sıra, alan bazlı ve site benzeri büyük dönüşüm projelerinde inşaat süreçlerini TOKİ veya Emlak Konut üstleniyor. Bu modelde de her bir hak sahibi için 875 bin TL hibe ve 125 bin TL taşınma yardımı sağlanıyor. Verilen hibe tutarı toplam bina maliyetinden düşülürken, kalan borç vatandaşları zorlamayacak şekilde uzun vadeli ve uygun koşullarla taksitlendiriliyor.
16 soruda Yarısı Bizden kampanyasının tüm detayları
1.Kampanyadan kimler faydalanabilir?
İstanbul’un 39 ilçesinde bulunan tüm riskli yapı sahipleri bu kampanyadan yararlanabiliyor.
2. Projenin ön şartları nelerdir?
İnşa edilecek yeni yapının büyüklüğü, otopark ve sığınak alanları hariç tutulmak üzere, eski yapının bir buçuk katını geçmemesi gerekiyor.
3. Ev veya iş yerinin riskli olup olmadığı nasıl öğrenilir?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı lisanslı kuruluşlar aracılığıyla binadan karot örneği alınarak risk durumu tespit edilebiliyor.
4. Başvuru süreci nasıl işliyor?
Kampanya için e-Devlet üzerinden başvuru yapılmasına gerek duyulmuyor. Kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahipleri, tespit işlemleri için ilçe belediyesine başvuruyor. Ardından Bakanlık tarafından verilen randevu gününde hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanıyor.
5. TOKİ ve Emlak Konut inşaat desteği veriyor mu?
Bina yerine alan veya ada bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde hak sahipleri arasında tam uzlaşma sağlanması durumunda, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle inşaat desteği sunuluyor.
6. Alan bazlı büyük dönüşümün kolaylıkları nelerdir?
Hak sahiplerine 875 bin TL’lik hibe desteğinin yanı sıra TOKİ veya Emlak Konut güvencesiyle doğrudan inşa desteği sağlanıyor.
7. Alan bazlı dönüşümde geri ödeme planı nasıl yapılıyor?
Hibe tutarı inşaat maliyetinden düşüldükten sonra arta kalan borç, uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla taksitlere bölünüyor.
8. Yüklenici firma ile anlaşıldığında destek miktarı ne kadar oluyor?
Hak sahibinin ilk konutu için 875 bin TL hibe ve 875 bin TL kredi; ilk dükkanı için ise 437 bin 500 TL hibe ve 437 bin 500 TL kredi desteği veriliyor.
9. Birden fazla konut veya iş yeri olanlar diğer mülkleri için destek alabilir mi?
Evet. İlk konutu için 1 milyon 875 bin TL destek alan hak sahibi, diğer her bir konutu için 1 milyon 750 bin TL kredi imkanından faydalanabiliyor. İlk iş yeri için 1 milyon TL destek alan hak sahibi ise diğer her bir dükkanı için 875 bin TL kredi desteği kullanabiliyor.
10.Ödemeler kime yapılıyor?
Bina bazlı dönüşüm projelerinde ödemeler hak sahipleri adına doğrudan yüklenici firmaya aktarılıyor.
11.Ödeme takvimi nasıl işliyor?
Ödemeler inşaatın ilerlemesine göre yapılıyor. İş başladığında yüzde 30, taşıyıcı sistem bittiğinde yüzde 30, sıva aşamasında yüzde 30 ve yapı kullanım izin belgesi alındığında kalan yüzde 10'luk dilim ödeniyor.
12.Tahliye ve taşınma desteği ne kadar?
Hak sahiplerine tek seferde 125 bin TL tahliye ve taşınma desteği ödeniyor.
13.Kiracılar taşınma desteğinden yararlanabiliyor mu?
Eğer tahliye edilen daire veya iş yerinde kiracı oturuyorsa destek kiracıya, ev boşsa doğrudan ev sahibine ödeniyor.
14.Otopark ve sığınak yapımı hak kaybına yol açar mı?
Hayır. Otopark ve sığınak alanları inşaat alanı metrekaresinin dışında tutulduğu için herhangi bir hak kaybı yaşanmıyor.
15.Kredi geri ödemeleri ne zaman başlıyor?
Geri ödemeler, yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıla kadar vade imkanı sunuluyor. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmıyor; sonraki yıllarda ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar bir güncelleme yapılıyor.
16.Kredi kullanırken gelir şartı aranıyor mu?
Kampanya kapsamında hak sahiplerine kredi tahsis edilirken herhangi bir gelir şartı veya kredi notu kriterine bakılmıyor.