İstanbullulara 1 milyon 875 bin liralık dev destek: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı süre uzatıldı

9. Birden fazla konut veya iş yeri olanlar diğer mülkleri için destek alabilir mi?

Evet. İlk konutu için 1 milyon 875 bin TL destek alan hak sahibi, diğer her bir konutu için 1 milyon 750 bin TL kredi imkanından faydalanabiliyor. İlk iş yeri için 1 milyon TL destek alan hak sahibi ise diğer her bir dükkanı için 875 bin TL kredi desteği kullanabiliyor.

10.Ödemeler kime yapılıyor?

Bina bazlı dönüşüm projelerinde ödemeler hak sahipleri adına doğrudan yüklenici firmaya aktarılıyor.

11.Ödeme takvimi nasıl işliyor?

Ödemeler inşaatın ilerlemesine göre yapılıyor. İş başladığında yüzde 30, taşıyıcı sistem bittiğinde yüzde 30, sıva aşamasında yüzde 30 ve yapı kullanım izin belgesi alındığında kalan yüzde 10'luk dilim ödeniyor.