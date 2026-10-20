Emeklilikte Adalet Derneği üyeleri, kademeli emeklilik düzenlemesi talebiyle Ankara Ulus Atatürk Anıtı önünde açıklama yaptı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidara, "Bir an evvel bu adaletsizliği giderin" çağrısı yaptı. Muhalefet temsilcileri de fonlara ve faize kaynak ayrılmasını eleştirerek, kademeli emeklilik için kaynak bulunmasını istedi.

Fatih Erbakan, adaletin paylaşımda, yönetimde ve yargıda olmazsa olmazları olduğunu vurgulayarak, emeklilikte de adaleti savunduklarını söyledi. Erbakan, emeklilikte adaletin sağlanması için bugüne kadar EMADDER'e destek verdiklerini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi sunduklarını belirterek, konunun destekçisi ve takipçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti.



