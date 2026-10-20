Kademeli emeklilik son durum: 2000-2008 arası sigortalılar için yaş ve prim kademesi masada: Meclis'e sunulan Kademeli emeklilik teklifi var mı?
EYT’yi kıl payı kaçıran milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği kademeli emeklilik konusunda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. EMADDER heyeti, kademeli emeklilik düzenlemesinin hayata geçirilmesi için çalışmalarına devam ederken, siyasi partilerden ardı ardına yeni emeklilik yasası için destek mesajları da geliyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede vatandaşların kademeli emeklilik taleplerini bizzat iletti. 8 Eylül 1999 sonrasında ilk kez sigortalı olarak Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini bir gün veya birkaç yıl ile kaçıran milyonlarca vatandaşın kilitlendiği kademeli emeklilik sürecinde gözler TBMM gündemine çevrildi. Sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında olan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarını kapsayan ve TBMM’ye sunulan 6 maddelik kanun teklifinde; mevcut 58/60 yaş ve 7.000 prim günü şartının, işe giriş yılına göre kademeli bir esneklikle yeniden düzenlenmesi hedeflenmektedir. Peki Meclis'e sunulan Kademeli emeklilik teklifi var mı, son durum nedir?
8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini kaçıran milyonlarca çalışanın gözü kulağı Ankara'dan gelecek haberlere çevrilmişken, kademeli emeklilik konusunda kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) heyeti, geçtiğimiz aylarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na davet edilerek Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Süreçle ilgili en somut adımlardan biri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede vatandaşların haklı taleplerini bizzat ileten Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’den geldi.
BBP lideri Destici, kademeli emeklilik hakkının yasal zemine kavuşması amacıyla diğer siyasi partilerle ortak bir anlayış çerçevesinde hazırlanacak kanun teklifinin yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulacağının müjdesini verdi. Meclis'e sunulacak teklif ile birlikte sigorta başlangıç yılı esas alınarak bir emeklilik tablosunun oluşturulması hedefleniyor.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin SuperHaber'e açıklamalarda bulundu. Destici açıklamasında, "4, 5, 6, 7 puanlar. Dolayısıyla da ortada büyük bir mağduriyet var. Biz parti olarak ilk günden itibaren kademeli emeklilik konusundaki bu adaletsizliği dile getirdik.
Mağduriyetin giderilmesini istedik ve bu konuda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hem kanun teklifi verdik. Meclis açıldıktan sonra ilk işlerimizden bir tanesi Meclis'te grubu bulunan ve bulunmayan siyasi partilerle bir araya gelerek bir kanun teklifi, ortak bir kanun teklifi verilmesi hususunda girişimlerde bulunacağız." ifadelerini kullandı. Kademeli emeklilik düzenlemesine dair çalışmalarının olduğunu ve Meclis'e taşıyacaklarını ifade eden Destici, "Ama elbette ki bunu Hazine ve Maliye Bakanlığımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızla da görüşeceğiz. İnşallah bunun da çözümü noktasında BBP olarak elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz." dedi.
Emeklilikte Adalet Derneği üyeleri, kademeli emeklilik düzenlemesi talebiyle Ankara Ulus Atatürk Anıtı önünde açıklama yaptı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidara, "Bir an evvel bu adaletsizliği giderin" çağrısı yaptı. Muhalefet temsilcileri de fonlara ve faize kaynak ayrılmasını eleştirerek, kademeli emeklilik için kaynak bulunmasını istedi.
Fatih Erbakan, adaletin paylaşımda, yönetimde ve yargıda olmazsa olmazları olduğunu vurgulayarak, emeklilikte de adaleti savunduklarını söyledi. Erbakan, emeklilikte adaletin sağlanması için bugüne kadar EMADDER'e destek verdiklerini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi sunduklarını belirterek, konunun destekçisi ve takipçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti.
DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin de saflarının "kademeli emeklilik" isteyenlerin yanında olduğunu vurguladı. 8 Eylül 1999'da işe girenlerle 9 Eylül 1999'da işe girenler arasında 17 yıl emeklilik farkı bulunmasının kabul edilemez olarak nitelendiren YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Aylin Yaman, kademeli emeklilik talebini Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ve bütçe görüşmelerinde gündeme getireceklerini belirterek, tüm muhalefetin bu konuda ortak mücadele yürüteceğini söyledi.
Kademeli emeklilik teklifi Meclis'e sunulmuştu. 5 Aralık 2024 tarihinde Meclis Başkanlığına sunulan 2/2755 esas numaralı kanun teklifi, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk kez sigortalı olanların emeklilik, yaş ve prim şartlarının kademeli olarak yeniden düzenlenmesini amaçlıyor.
Ankara’daki temasların ve Meclis’teki sürecin ardından gözler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Kademeli emeklilik düzenlemesi talebi ise; 1999 ile 2008 yılları arasındaki sigorta başlangıç tarihlerine göre emeklilik yaşının ve prim gün sayısının (örneğin 43 yaştan başlayarak kademeli artışla) yumuşatılmasını hedefliyor.
Kademeli emeklilik yaş prim şartı tablosu
Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) kademeli emeklilik tablosunun şu şekilde olmasını talep ediyor.
09.09.1999 – 2000 arası sigorta başlangıcı
Kadın: 43 yaş / 6.400 prim
Erkek: 45 yaş / 6.400 prim
2001 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 44 yaş / 6.475 prim
Erkek: 46 yaş / 6.475 prim
2002 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 45 yaş / 6.550 prim
Erkek: 47 yaş / 6.550 prim
2003 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 46 yaş / 6.625 prim
Erkek: 48 yaş / 6.625 prim
2004 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 47 yaş / 6.700 prim
Erkek: 49 yaş / 6.700 prim
2005 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 48 yaş / 6.775 prim
Erkek: 50 yaş / 6.775 prim
2006 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 49 yaş / 6.850 prim
Erkek: 51 yaş / 6.850 prim
2007 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 50 yaş / 6.925 prim
Erkek: 52 yaş / 6.925 prim
2008 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?
Kadın: 51 yaş / 7.000 prim
Erkek: 53 yaş / 7.000 prim.