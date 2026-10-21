Emekli maaş promosyonu ne kadar kaç lira oldu? Ekim 2026 banka banka güncel promosyon tutarları

Emekliler için ekim ayında banka promosyon yarışı yeniden hız kazandı. Maaşını farklı bir bankaya taşıyan ya da mevcut taahhüdünü yenileyen emeklilere, ek koşul ve kampanyalarla birlikte 35 bin TL’ye varan nakit promosyon fırsatları sunuluyor. Bankadan bankaya değişen ödemeler; maaş tutarı, otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve ek ürün şartlarına göre yükselirken, bazı kampanyalarda promosyon tutarı kısa sürede doğrudan hesaba yatırılıyor. Güncel promosyon rakamlarını karşılaştırmak isteyen emekliler ise ekim ayı kampanyalarında hangi bankanın ne kadar ödeme yaptığını ve başvuru şartlarını yakından takip ediyor.