Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 21 Ekim 2026 Çarşamba güncel AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son depremler, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan sarsıntıların ardından vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. “Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?” sorularına yanıt arayanlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel deprem verilerini yakından takip ediyor. Son dakika deprem bilgileriyle birlikte depremin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve meydana geldiği saat gibi ayrıntılar da merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre, 21 Ekim 2026 gecesi ve sabah saatlerinde Manisa, Balıkesir (Sındırgı), Kütahya (Simav), Çanakkale (Biga) ve Muğla hattında hafif şiddette sarsıntılar meydana geldi. İşte son depremler 21 Ekim 2026 AFAD ve Kandilli deprem listesi.
Türkiye genelinde sarsıntı hisseden vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılan son dakika deprem verileri, sarsıntının merkez üssünü, derinliğini ve büyüklüğünü şeffaf bir şekilde ortaya koyuyor. Vatandaşlar güncel AFAD ve Kandilli verilerini takip ediyor.
SON DEPREM NEREDE OLDU?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre, 21 Ekim tarihli listesinde Kütahya'nın Simav ilçesinde birden fazla sarsıntı bulunuyor. Saat 01.09'da 0,7 büyüklüğünde deprem kaydedilirken saat 04.17'de 0,8, saat 04.44'te 0,7 ve saat 06.04'te 0,9 büyüklüğünde sarsıntılar listelendi. Saat 06.39 ve 06.41 kayıtlarında da Simav çevresindeki hareketlilik devam etti.
AFAD SON DAKİKA DEPREMLERİ
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2026-10-21 08:21:05 39.67417 34.17483 7.0 ML 1.2 Çiçekdağı (Kırşehir)
2026-10-21 08:04:53 38.47417 25.46017 6.54 ML 1.8 Ege Denizi - [72.54 km] Çeşme (İzmir)
2026-10-21 07:58:46 37.3345 36.2555 6.99 ML 1.9 Kadirli (Osmaniye)
2026-10-21 07:56:38 38.20533 38.716 12.64 ML 1.5 Pütürge (Malatya)
2026-10-21 07:43:14 39.2245 29.0325 9.89 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2026-10-21 07:35:21 37.94483 28.8105 8.76 ML 1.6 Buharkent (Aydın)
2026-10-21 07:33:39 38.50083 39.49183 6.58 ML 1.4 Hazar Gölü - [00.89 km] Maden (Elazığ)
2026-10-21 06:47:03 38.77683 27.13283 12.51 ML 2.0 Güzelhisar Barajı - [02.17 km] Yunusemre (Manisa)
2026-10-21 06:41:41 39.21967 29.0045 14.02 ML 0.7 Simav (Kütahya)
2026-10-21 06:39:54 39.24517 28.99583 9.85 ML 0.8 Simav (Kütahya)
2026-10-21 06:19:58 38.15983 38.60133 7.0 ML 1.3 Battalgazi (Malatya)
2026-10-21 06:04:36 39.238 29.02917 7.71 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2026-10-21 05:53:11 39.51833 28.00067 7.0 ML 0.8 Altıeylül (Balıkesir)
2026-10-21 05:47:28 36.94717 27.556 7.0 ML 1.1 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.32 km] Bodrum (Muğla)
2026-10-21 05:31:05 38.21317 38.59483 7.0 ML 1.4 Battalgazi (Malatya)
2026-10-21 05:27:18 40.21967 26.95567 5.14 ML 1.4 Biga (Çanakkale)
2026-10-21 05:21:14 38.71017 31.62933 7.0 ML 1.0 Yunak (Konya)
2026-10-21 05:06:59 38.21367 38.58667 7.0 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)
2026-10-21 04:44:04 39.22417 29.0285 10.32 ML 0.7 Simav (Kütahya)
2026-10-21 04:37:35 37.88433 26.77233 6.94 ML 1.2 Ege Denizi - [23.94 km] Seferihisar (İzmir)
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntılar, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (BDTİM) tarafından anlık olarak izlenerek kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. Sismik istasyonlardan elde edilen anlık veriler doğrultusunda sarsıntının gerçekleştiği tarih, saat, enlem-boylam koordinatları, derinlik ve büyüklük (Richter ölçeği) bilgileri saniyeler içerisinde sisteme aktarılıyor. "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi’nin resmi web sitesi (kandilli.edu.tr) veya "Rasathane" mobil uygulaması üzerinden en güncel deprem verilerine kesintisiz erişim sağlayabiliyor. Sismik hareketliliğin anlık olarak takip edildiği haritalı veri tabanı, olası deprem risklerine karşı bölge halkının en doğru bilgiye hızla ulaşmasına imkan tanıyor.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ