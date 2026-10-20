ASGARİ ÜCRET İÇİN GERİ SAYIM: 2027 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, toplantılar ne zaman başlayacak? İşte tarihler ve beklenen zam oranları

Türkiye'den de izlenebilecek: Orionid meteor yağmuru 2026 ne zaman, saat kaçta ve nasıl izlenir?

Gökyüzü meraklılarının yakından takip ettiği Orionid meteor yağmuru için tarih belli oldu. Halley Kuyruklu Yıldızı’nın bıraktığı parçaların oluşturduğu gök olayı Türkiye’den de izlenebilecek. Peki, Orionid meteor yağmuru 2026 ne zaman, saat kaçta başlayacak? Meteorları görmek için hangi saatlerde gökyüzüne bakılmalı, gözlem yeri nasıl seçilmeli? İşte Ay ışığının etkisinden teleskopsuz gözleme kadar izlemek isteyenlerin bilmesi gerekenler.