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ASGARİ ÜCRET İÇİN GERİ SAYIM: 2027 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, toplantılar ne zaman başlayacak? İşte tarihler ve beklenen zam oranları

ASGARİ ÜCRET İÇİN GERİ SAYIM: 2027 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, toplantılar ne zaman başlayacak? İşte tarihler ve beklenen zam oranları

23:33, 20/10/2026, SalıG: Güncelleme: 23:35, 20/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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ASGARİ ÜCRET İÇİN GERİ SAYIM: 2027 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, toplantılar ne zaman başlayacak? İşte tarihler ve beklenen zam oranları

Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı için geri sayım başladı. 2027 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin belli olması için gerçekleştirilecek toplantıların tarihleri şimdiden merak konusu olurken, yapılacak zam oranları için de tahminler şekilleniyor. İşte yeni yıldaki asgari ücret için beklenen

2027 asgari ücret için milyonlarca çalışanın gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapacağı görüşmelere çevrildi. Toplantıların aralık ayında başlaması beklenirken yüzde 20, yüzde 25 ve yüzde 30 artış senaryolarında ortaya çıkabilecek rakamlar da hesaplanıyor.

2027 asgari ücret için milyonlarca çalışanın gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapacağı görüşmelere çevrildi. Toplantıların aralık ayında başlaması beklenirken yüzde 20, yüzde 25 ve yüzde 30 artış senaryolarında ortaya çıkabilecek rakamlar da hesaplanıyor.


2027 asgari ücret toplantıları ne zaman başlayacak?


2027 asgari ücret için takvim araştırılmaya başlandı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında bir araya gelmesi bekleniyor.


Görüşmelerin 3 veya 4 oturum halinde yapılması öngörülüyor. Toplantıların kesin tarihleri ise henüz açıklanmadı.


2026 yılında net asgari ücret, yüzde 27’lik artışın ardından 28 bin 75,50 TL olarak uygulanıyor. Yeni ücretin, komisyon görüşmelerinin ardından aralık ayının son günlerinde netleşmesi bekleniyor.


2027 asgari ücret toplantıları ne zaman başlayacak?2027 asgari ücret için takvim araştırılmaya başlandı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında bir araya gelmesi bekleniyor.Görüşmelerin 3 veya 4 oturum halinde yapılması öngörülüyor. Toplantıların kesin tarihleri ise henüz açıklanmadı.2026 yılında net asgari ücret, yüzde 27’lik artışın ardından 28 bin 75,50 TL olarak uygulanıyor. Yeni ücretin, komisyon görüşmelerinin ardından aralık ayının son günlerinde netleşmesi bekleniyor.

2027 zamlı asgari ücret ne zaman alınacak?


Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek yeni rakam 2027 yılı için geçerli olacak. Zamlı asgari ücretin Ocak 2027 döneminden itibaren çalışanların ücretlerine yansıması bekleniyor.

2027 zamlı asgari ücret ne zaman alınacak?Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek yeni rakam 2027 yılı için geçerli olacak. Zamlı asgari ücretin Ocak 2027 döneminden itibaren çalışanların ücretlerine yansıması bekleniyor.


2027 asgari ücret ne kadar olabilir?


Yeni asgari ücret henüz belirlenmedi. Mevcut 28 bin 75,50 TL’lik net ücret üzerinden yüzde 20, yüzde 25 yüzde 30 ve yüzde 35 artış ihtimalleri dikkate alındığında ortaya çıkan hesaplamalar şöyle:


  • Yüzde 20 zam senaryosu: Net asgari ücret yaklaşık 33 bin 690,60 TL oluyor.
  • Yüzde 25 zam senaryosu: Net asgari ücret yaklaşık 35 bin 94,38 TL seviyesine çıkıyor.
  • Yüzde 30 zam senaryosu: Net asgari ücret 36 bin 498,15 TL oluyor.
  • Yüzde 35'lik bir zam oranı gerçekleşirse asgari ücret 37 bin 901 lira oluyor


Bu rakamlar kesinleşmiş ücretler değil, mevcut net asgari ücret üzerinden yapılan artış hesaplamalarını gösteriyor. Nihai tutar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun görüşmeleri sonucunda belli olacak.







2027 asgari ücret ne kadar olabilir?Yeni asgari ücret henüz belirlenmedi. Mevcut 28 bin 75,50 TL’lik net ücret üzerinden yüzde 20, yüzde 25 yüzde 30 ve yüzde 35 artış ihtimalleri dikkate alındığında ortaya çıkan hesaplamalar şöyle:Yüzde 20 zam senaryosu: Net asgari ücret yaklaşık 33 bin 690,60 TL oluyor.Yüzde 25 zam senaryosu: Net asgari ücret yaklaşık 35 bin 94,38 TL seviyesine çıkıyor.Yüzde 30 zam senaryosu: Net asgari ücret 36 bin 498,15 TL oluyor.Yüzde 35'lik bir zam oranı gerçekleşirse asgari ücret 37 bin 901 lira oluyorBu rakamlar kesinleşmiş ücretler değil, mevcut net asgari ücret üzerinden yapılan artış hesaplamalarını gösteriyor. Nihai tutar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun görüşmeleri sonucunda belli olacak.

Gözler aralık ayındaki görüşmelerde


2027 asgari ücret sürecinin en önemli aşamasını aralık ayında yapılması beklenen komisyon toplantıları oluşturacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin görüşmelerinin ardından yeni asgari ücretin yıl sona ermeden kamuoyuna açıklanması bekleniyor.


Toplantıların kesin günleri ve yeni ücret tutarı henüz belli değil.

Gözler aralık ayındaki görüşmelerde2027 asgari ücret sürecinin en önemli aşamasını aralık ayında yapılması beklenen komisyon toplantıları oluşturacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin görüşmelerinin ardından yeni asgari ücretin yıl sona ermeden kamuoyuna açıklanması bekleniyor.Toplantıların kesin günleri ve yeni ücret tutarı henüz belli değil.
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