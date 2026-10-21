Lille Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı yayın detayları

Lille ile Avrupa kupalarında ilk karşılaşma

Galatasaray ile Lille, Avrupa kupalarında ilk kez birbirine rakip olacak. Sarı-kırmızılı ekip daha önce Fransa’dan Monaco, Paris Saint-Germain, Nantes, Bordeaux ve Marsilya ile karşılaştı.





Galatasaray, Fransız temsilcilerine karşı oynadığı 22 maçta yedi galibiyet, beş beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 23 gol atarken kalesinde 37 gol gördü.





Lille ise Türk takımlarına karşı çıktığı altı Avrupa kupası maçında yenilmedi. Fenerbahçe ve Trabzonspor ile karşılaşan Fransız ekibi, bu müsabakalarda iki galibiyet ve dört beraberlik elde etti.