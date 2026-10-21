Lille Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı yayın detayları
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Lille deplasmanında ilk puanlarını arayacak. İlk iki maçını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Fransa’daki galibiyet hasretini de sona erdirmeyi hedeflerken, 'Lille-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?' sorusu karşılaşma öncesinde öne çıkıyor. Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşacak iki takımın son durumu, ve Galatasaray’ın kalan maç programına ilişkin ayrıntılar haberimizde.
Lille-Galatasaray maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında 21 Ekim Çarşamba günü TSİ 19.45’te başlayacak ve TRT 1’den canlı, şifresiz yayımlanacak. İlk iki karşılaşmasını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Pierre Mauroy Stadyumu’nda ilk puanlarını almaya çalışırken, aynı hedefle sahaya çıkacak Lille ile Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşacak.
Lille-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?
Lille-Galatasaray maçı, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Fransa’daki Pierre Mauroy Stadyumu’nda oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü hafta karşılaşması, Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak ve TRT 1’den canlı, şifresiz izlenebilecek.
Karşılaşmanın temel bilgileri şöyle:
- Tarih: 21 Ekim 2026 Çarşamba
- Başlama saati: TSİ 19.45
- Stat: Pierre Mauroy Stadyumu
- Yayın: TRT 1, canlı ve şifresiz
- Hakem: Rade Obrenovic
İki takım da ilk puanlarını arıyor
Galatasaray, ilk hafta Sporting deplasmanında 3-1, ikinci hafta ise sahasında Barcelona’ya 4-1 yenildi. İki maç sonunda puanı bulunmayan sarı-kırmızılılar, lig aşamasında 35. sırada yer alıyor.
Lille de Real Betis’e 3-2, Arsenal’e 3-0 kaybederek turnuvaya iki mağlubiyetle başladı. Fransız temsilcisi, Galatasaray’ın bir basamak üzerinde, 34. sırada bulunuyor.
Galatasaray’ın hedefi deplasman serisini bitirmek
Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi’nde son beş deplasman karşılaşmasını kaybetti. Dış sahadaki son galibiyetini 5 Kasım 2025’te Ajax karşısında alan Galatasaray, ardından Monaco, Manchester City, Liverpool, Juventus ve Sporting deplasmanlarından puansız döndü.
Galatasaray’ın Fransa’daki son galibiyeti ise 26 Eylül 2001’de Nantes karşısında aldığı 1-0’lık sonuç oldu. Bu tarihten sonra Fransız takımlarına konuk olduğu altı maçta iki beraberlik ve dört mağlubiyet yaşadı.
Lille ile Avrupa kupalarında ilk karşılaşma
Galatasaray ile Lille, Avrupa kupalarında ilk kez birbirine rakip olacak. Sarı-kırmızılı ekip daha önce Fransa’dan Monaco, Paris Saint-Germain, Nantes, Bordeaux ve Marsilya ile karşılaştı.
Galatasaray, Fransız temsilcilerine karşı oynadığı 22 maçta yedi galibiyet, beş beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 23 gol atarken kalesinde 37 gol gördü.
Lille ise Türk takımlarına karşı çıktığı altı Avrupa kupası maçında yenilmedi. Fenerbahçe ve Trabzonspor ile karşılaşan Fransız ekibi, bu müsabakalarda iki galibiyet ve dört beraberlik elde etti.
Leao sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek
Galatasaray’da Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanan Rafael Leao, Lille deplasmanında görev yapamayacak. Portekizli futbolcunun MR ve ileri tetkiklerinde kasık adalesinde hafif-orta düzey zorlanma belirlendi.
Takımla antrenmanlara başlayan Wilfried Singo’nun ise deplasman kadrosunda bulunması bekleniyor.
Karşılaşma, Galatasaray’ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen’i eski takımıyla buluşturacak. Osimhen, 2019-2020 sezonunda Lille forması giymişti.
Galatasaray Avrupa’da 343. maçına çıkacak
Lille karşılaşması, Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki 343. mücadelesi olacak. Sarı-kırmızılıların geride kalan maçlardaki bilançosu şöyle:
- Avrupa kupaları: 342 maçta 121 galibiyet, 90 beraberlik, 131 mağlubiyet; 470 gol, 525 yenilen gol.
- Şampiyonlar Ligi: 136 maçta 34 galibiyet, 32 beraberlik, 70 mağlubiyet; 141 gol, 237 yenilen gol.
- Okan Buruk yönetiminde Avrupa: 40 maçta 15 galibiyet, dokuz beraberlik, 16 mağlubiyet.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Lille karşısında sarı-kırmızılı takımın başında Avrupa kupalarındaki 41. maçına çıkacak.
Lille, Fransa liginde dördüncü sırada
Davide Ancelotti yönetimindeki Lille, Fransa Ligue 1’de yedi haftada dört galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Topladığı 14 puanla averajla dördüncü sırada bulunan ekip, son lig maçında sahasında Brest ile 1-1 berabere kaldı.
Kadrosunda Türk futbolcular Berke Özer ve Başar Önal’ı bulunduran Lille’de Ethan Mbappe’nin kırmızı kart cezası bulunuyor.