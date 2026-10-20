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Türkiye'den de izlenebilecek: Orionid meteor yağmuru 2026 ne zaman, saat kaçta ve nasıl izlenir?

Türkiye'den de izlenebilecek: Orionid meteor yağmuru 2026 ne zaman, saat kaçta ve nasıl izlenir?

23:10, 20/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Türkiye'den de izlenebilecek: Orionid meteor yağmuru 2026 ne zaman, saat kaçta ve nasıl izlenir?

Gökyüzü meraklılarının yakından takip ettiği Orionid meteor yağmuru için tarih belli oldu. Halley Kuyruklu Yıldızı’nın bıraktığı parçaların oluşturduğu gök olayı Türkiye’den de izlenebilecek. Peki, Orionid meteor yağmuru 2026 ne zaman, saat kaçta başlayacak? Meteorları görmek için hangi saatlerde gökyüzüne bakılmalı, gözlem yeri nasıl seçilmeli? İşte Ay ışığının etkisinden teleskopsuz gözleme kadar izlemek isteyenlerin bilmesi gerekenler.

Orionid meteor yağmuru, 21 Ekim’i 22 Ekim’e bağlayan gece en yoğun dönemine ulaşacak. Türkiye’den de gözlemlenebilecek meteor yağmurunu izlemek için gece yarısından şafak vaktine kadar olan saatler öneriliyor.


Orionid meteor yağmuru, 21-22 Ekim 2026 gecesi en yüksek etkinliğine ulaşacak. Halley Kuyruklu Yıldızı’ndan kopan parçaların Dünya atmosferine girmesiyle oluşan gök olayı, Türkiye’den de izlenebilecek.

Orionid meteor yağmuru, 21 Ekim’i 22 Ekim’e bağlayan gece en yoğun dönemine ulaşacak. Türkiye’den de gözlemlenebilecek meteor yağmurunu izlemek için gece yarısından şafak vaktine kadar olan saatler öneriliyor.Orionid meteor yağmuru, 21-22 Ekim 2026 gecesi en yüksek etkinliğine ulaşacak. Halley Kuyruklu Yıldızı’ndan kopan parçaların Dünya atmosferine girmesiyle oluşan gök olayı, Türkiye’den de izlenebilecek.

Orionid meteor yağmuru saat kaçta izlenir?

Meteor gözlemi için önerilen zaman dilimi gece yarısından sonra başlayıp şafak vaktine kadar sürüyor. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gözlem yapacak kişilerin şehir ve sokak ışıklarından uzak bir yer seçmesini tavsiye ediyor.

Orionid meteor yağmuru saat kaçta izlenir?Meteor gözlemi için önerilen zaman dilimi gece yarısından sonra başlayıp şafak vaktine kadar sürüyor. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gözlem yapacak kişilerin şehir ve sokak ışıklarından uzak bir yer seçmesini tavsiye ediyor.

Türkiye’den gözlem için nelere dikkat edilmeli?

Orionidleri izlemek için teleskop gerekmiyor. Gözlem hazırlığında şu noktalar öne çıkıyor:

- Şehir ışıklarından uzak, karanlık bir alan seçilmeli.

- Gözlerin karanlığa alışması için yaklaşık 30 dakika beklenmeli.

- Gözlem için gece yarısından sonraki saatler tercih edilmeli.


Ancak Ay ışığı, daha sönük meteorların fark edilmesini zorlaştırabilir. Bu nedenle Türkiye’den gözlem yapılabilecek olsa da görülebilecek meteor sayısı gözlem koşullarına bağlı olacak.

Türkiye’den gözlem için nelere dikkat edilmeli?Orionidleri izlemek için teleskop gerekmiyor. Gözlem hazırlığında şu noktalar öne çıkıyor:- Şehir ışıklarından uzak, karanlık bir alan seçilmeli.- Gözlerin karanlığa alışması için yaklaşık 30 dakika beklenmeli.- Gözlem için gece yarısından sonraki saatler tercih edilmeli.Ancak Ay ışığı, daha sönük meteorların fark edilmesini zorlaştırabilir. Bu nedenle Türkiye’den gözlem yapılabilecek olsa da görülebilecek meteor sayısı gözlem koşullarına bağlı olacak.

Halley Kuyruklu Yıldızı ile bağlantısı ne?

Orionidler, Halley Kuyruklu Yıldızı’ndan geriye kalan parçaların atmosfere girmesiyle oluşuyor. Meteorlar, Dünya atmosferine saniyede yaklaşık 66 kilometre hızla ulaşıyor.


Meteor yağmuru adını, meteorların gökyüzünde çıkıyormuş gibi göründüğü noktanın Orion takımyıldızı yönünde bulunmasından alıyor.

Halley Kuyruklu Yıldızı ile bağlantısı ne?Orionidler, Halley Kuyruklu Yıldızı’ndan geriye kalan parçaların atmosfere girmesiyle oluşuyor. Meteorlar, Dünya atmosferine saniyede yaklaşık 66 kilometre hızla ulaşıyor.Meteor yağmuru adını, meteorların gökyüzünde çıkıyormuş gibi göründüğü noktanın Orion takımyıldızı yönünde bulunmasından alıyor.
Başlıklar :orionid meteor yağmurumeteor yağmuruhalley kuyruklu yıldızıastronomi
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