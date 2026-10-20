Türkiye ile Libya'nın deniz yetki anlaşması AB'yi çıldırttı: Yunanistan ve Kıbrıs'ın yanındayız
Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile Libya arasında 2019’da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı’nı oy birliğiyle onaylayarak 2020 tarihli ret kararını da iptal etti. Karar, Avrupa Birliği’nde (AB) tepkiyle karşılandı. AB, anlaşmanın Deniz Hukuku’na aykırı ve geçersiz olduğunu savunarak Yunanistan ve Kıbrıs’a desteğini yineledi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise mutabakatın onaylanmasını “derin bir üzüntüyle” karşıladıklarını belirterek üçüncü ülkelerin egemenlik haklarının ihlal edildiğini öne sürdü.
Libya Temsilciler Meclisi, 2019'da Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını onayladı.
Temsilciler Meclisinin Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin 2019’da imzalanan Mutabakat Muhtırasını oy birliğiyle onayladığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Karar Avrupa Birliği'ni çıldırttı
Gelişme sonrası Avrupa Birliği anlaşmayı hedef alan bir bildiri yayınlayıp, Yunanistan ile Kıbrıs'a destek açıkladı.
Leyen: Üzüntüyle karşılıyoruz
Bir açıklama da Yunan'dan: "Egemenlik haklarımızı koruyacağız"
Atina, anlaşmanın uluslararası deniz hukukunu ihlal ettiğini öne sürerek Libya’ya Doğu Akdeniz’de istikrarı bozacak adımlardan kaçınma çağrısı yaptı.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, egemenlik haklarını korumak için gerekli tedbirlerin alınacağını ve gelişmelerin ortaklar ile müttefiklere bildirildiğini açıkladı.