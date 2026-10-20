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Deniz yetki alanları mutabakatı Libya Meclisi'nde kabul edildi: Onay sonrası MİT Başkanı Kalın'dan Dibeybe ile kritik görüşme

Deniz yetki alanları mutabakatı Libya Meclisi'nde kabul edildi: Onay sonrası MİT Başkanı Kalın'dan Dibeybe ile kritik görüşme

19:22, 20/10/2026, SalıG: Güncelleme: 19:31, 20/10/2026, Salı
AA
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Deniz yetki alanları mutabakatı Libya Meclisi'nde kabul edildi: Onay sonrası MİT Başkanı Kalın'dan Dibeybe ile kritik görüşme
MİT Başkanı Kalın, Libya Başbakanı Dibeybe ile Trablus’ta görüştü.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Trablus’ta bir araya geldi. Görüşmede Libya’nın doğusu ve batısındaki yönetimlerin ve askeri güçlerin tek otorite altında birleştirilmesi, ülkedeki barış ortamının korunması ve kalıcı uzlaşı süreci ele alındı. Kalın, Türkiye’nin Libya’nın birliğinin sağlanması için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurgularken, 2019 tarihli deniz yetki alanları anlaşmasının Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması da görüşmede gündeme geldi.

Libya Temsilciler Meclisi, 2019'da Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını onayladı.

Bu gelişmenin ardından kritik bir görüşme gerçekleşti.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Dibeybe ile Libya'nın başkenti Trablus'ta görüştü.

Libya'nın toprak bütünlüğünün korunması vurgulandı

Dibeybe ve Kalın, Libya'daki barış ortamının devamı ile Libya'nın doğusundaki ve batısındaki yönetimlerin ve askeri güçlerin tek bir otorite altında birleşmesine dair hususları ele aldı.

Libya'nın tüm bölgeleri arasında nihai birliğin sağlanması ve askeri-siyasi sürecin kalıcı uzlaşıya kavuşturulmasına yönelik çabaların ele alındığı görüşmede, Libya'nın toprak bütünlüğünün korunması konusundaki kararlılığın altı çizildi. Ayrıca görüşmede, Türkiye'nin Libya ile işbirliğini her seviyede güçlendirme iradesine değinildi.

Yapılan görüşmede MİT Başkanı Kalın, Libya'nın doğu ve batı bölgelerinin birleştirilmesi sürecinde Türkiye'nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu, bu noktada tüm tarafların Libya'nın geleceğini önceleyen bir yaklaşım ile Libya'nın bütünlüğüne katkı vermesi gerektiğini vurguladı.

"Türkiye ile birlikte ortak hareket etmeye hazırız"

Libya Başbakanı Dibeybe ise Türkiye'nin Libya'nın güvenliği için ortaya koyduğu çabalardan ötürü müteşekkir olduğunu, sonraki dönemde de Türkiye ile birlikte Libya'nın toprak bütünlüğü için ortak hareket etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Bununla birlikte Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile deniz yetki alanlarının sınırlarını belirleyen anlaşmaya da onay verdi. Yaklaşık 7 yıldır beklenen karar, Doğu Akdeniz’deki dengeler açısından büyük önem taşıyor.

Libya ile deniz yetki alanları anlaşması

MİT Başkanı Kalın, Türkiye ile 2019’da imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasının Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasına ilişkin olarak Dibeybe'ye, yeni seçilen Temsilciler Meclisi Başkanı Salihin Abdunnebi ve Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter'e teşekkürlerini iletti.

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Başlıklar :Abdulhamid Dibeybeİbrahim KalınDeniz Yetki Alanları Anlaşması
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