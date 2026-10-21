TOKİ kiralık konut kurası ne zaman açıklanacak? TOKİ kiralık konut kurası hangi gün çekilecek bu ay çekiliyor mu?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde başvuru aşaması tamamlandı. İnceleme sürecinin ardından koşulları sağlayan vatandaşlar arasından hak sahipleri kurayla belirlenecek. 10 bin liradan başlayan tutarlarla kiralanacak evler, gruplara göre 1+1, 2+2, 3+1 ve 4+1 şeklinde olacak. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek. 7 Ekim 2026 itibarıyla kuranın Ekim 2026 içinde yapılacağı açıklandı ancak kesin gün ve saat henüz ilan edilmedi. Peki İstanbul 1.071 kiralık TOKİ konut kurası ne zaman, ekim ayının kaçında çekilecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NSosyal hesabındaki paylaşımında, TOKİ ile hayata geçirilen Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde ilk aşamayı tamamladıklarını belirtti. Kurum, "Başvuruları topladık, şimdi inceleme süreci başlıyor.
TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, kiralık daireler ne zaman teslim edilecek?
Bakan Murat Kurum, "Koşulları sağlayan vatandaşlarımız arasından 1071 konutun sahiplerini ekim ayında kurayla belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hayata geçirilen kiralık sosyal konut sisteminden İstanbul'da hane geliri 100 bin liranın altında olan, tapuda üzerine evi bulunmayan, 18 yaşından büyük, evli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları faydalanabilecek. Ayrıca en az 1 yıldır İstanbul'da kesintisiz ikamet etme koşulu da aranacak.
TOKİ kiralık konutlar kaç liraya kiralanacak?
10 bin liradan başlayan tutarlarla kiralanacak evler, gruplara göre 1+1, 2+2, 3+1 ve 4+1 şeklinde olacak. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek. 1+1 konut için 10 bin lira, 2+1 konut için 12 bin liradan başlayan tutarlar belirlendi. 3+1 konutlar 15 bin, 4+1 konutlar ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla kiralanacak.