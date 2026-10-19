MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2026! Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Merkez Bankası'nın Ekim 2026 faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yılın son bölümündeki kritik toplantılarından biri olan ekim toplantısında alınacak karar, ekonomi gündeminin yakından takip edilen başlıkları arasında yer alıyor. TCMB'nin yayımladığı takvime göre Para Politikası Kurulu 22 Ekim 2026 Perşembe günü toplanacak ve faiz kararı aynı gün saat 14.00'te açıklanacak. Bir önceki toplantıda ise politika faizi yüzde 37 seviyesinde sabit tutulmuştu. Peki Merkez Bankası Ekim 2026 faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak, son toplantıda politika faizi yüzde kaçta tutuldu? İşte TCMB faiz toplantısı tarihi ve merak edilen tüm detaylar…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ekim ayında açıklayacağı faiz kararı için piyasaların bekleyişi sürüyor. Yılın kalan dönemindeki para politikası adımlarının takip edildiği süreçte gözler bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. TCMB'nin takviminde yer alan bilgilere göre Ekim ayı PPK toplantısı 22 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek ve toplantının ardından alınan faiz kararı saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak. Son PPK toplantısında politika faizi yüzde 37 seviyesinde sabit bırakılmıştı. Yeni toplantıda alınacak kararın ardından politika faizinin mevcut seviyesinin korunup korunmayacağı netlik kazanacak. Peki TCMB Ekim ayı faiz kararı hangi gün açıklanacak, Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta duyurulacak, son toplantıda faiz oranları ne kadar olmuştu? İşte Ekim 2026 Merkez Bankası faiz kararı takvimi…
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) takvimine göre bir sonraki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 22 Ekim tarihinde gerçekleştirilecektir. Toplantı sonucu saat 14.00'te duyurulacak.
SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 37’de sabit tutuldu. Gecelik vadede borç verme faiz oranı %40, borçlanma faiz oranı ise %35,5 seviyesinde sabit bırakıldı. TCMB, Ocak 2026'daki indirimden sonra üst üste yapılan toplantılarda politika faizini %37 seviyesinde sabit tutma kararı alarak sıkı parasal duruşunu korumuştur.