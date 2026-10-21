Yasa dışı bahiste dudak uçuklatan rakam: 34 milyar 760 milyon TL'lik para hareketliliği tespit edildi
09:39, 21/10/2026, Çarşamba
DHA
İçişleri Bakanlığı, 9 İl merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda; 34 milyar 760 milyon TL para hareketliliği tespit edilen 123 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu
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Başlıklar :yasa dışı bahisoperasyonpara trafiği