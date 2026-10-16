Eskişehir merkezli 33 ilde 119 şüpheliye yönelik 'yasa dışı bahis' operasyonu
İçişleri Bakanlığı, Eskişehir merkezli 33 ilde 'yasa dışı bahis' suçuna karışan 119 şüpheliye yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının destekleriyle Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda; ülke genelinde örgütlü olarak çevrim içi yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin faaliyetlerine imkan sağladıkları, üçüncü kişilerden banka hesabı ve GSM hattı topladıkları ve para nakline aracılık ettikleri tespit edilen 119 şüpheliye yönelik 33 ilde operasyon düzenlendi.
Açıklamada ayrıca, "Vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.